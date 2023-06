Vegani e vegetariani, tramonta la moda: gli italiani vanno pazzi per la carne

Vegani e vegetariani in calo: gli italiani preferiscono la carne. I dati Eurispes

Negli ultimi anni abbiamo assistito a una trasformazione nelle abitudini alimentari che hanno portato ad approcci sempre più vegani e vegetariani. Eppure questo trend in continua crescita sembra essersi arrestato quest’anno. Per la prima volta dal 2017 in Italia il numero di vegetariani e vegani è in calo e a dirlo è un sondaggio condotto da Eurispes, un ente privato italiano che opera nel campo della ricerca politica, economica e sociale.

Stando alla ricerca condotta in questi primi mesi del 2023, il 93,4% degli intervistati ha dichiarato di non essere vegetariano, mentre si sono dichiarati vegetariani solo il 4,2% degli interpellati. È questo il numero che colpisce di più dato che rispetto all'anno scorso i vegetariani sono scesi di oltre l'1%. Nel 2022, infatti, i vegetariani erano il 5,4% (con una media dei precedenti nove anni pari al 5,9%). A dichiararsi vegani, invece, è il 2,4% a dichiararsi degli intervistati.