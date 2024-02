Vieni con la tazzina e paghi il caffè 50 cent: la proposta di un bar in Molise

Al bar Don Antò di Venafro chi porta la tazzina da casa paga il caffè 50 cent invece di 80 centesimi

Arriva Venafro, in Molise, un'iniziativa simpatica per incentivare una maggiore attenzione al risparmio delle risorse energetiche. I titolari del bar Don Antò, Moreno Spada e Ida Di Ciacco, hanno pensato di far pagare meno il caffè a coloro che si porteranno da casa la tazzina. "All’inizio i clienti erano scettici ma poi hanno cominciato a entrare nel bar con la loro tazzina da caffè. E invece di pagarlo 80 centesimi lo pagano 50", sono le loro parole riportate da Repubblica.

"In questo modo noi risparmiamo acqua, elettricità e tempo e i clienti 30 e 70 centesimi rispetto al caffè consumato al banco o al tavolo con la tazzina fornita da noi", spiegano i baristi. L'inziativa è stata molto apprezzata dai cittadini e va in controtendenza rispetto ad altri locali che invece impongono un sovrapprezzo su piccoli servizi in più.

Emblematici i casi della ristoratrice di Finale Ligure che ha fatto pagare due euro un piattino per permettere condividere un po' di trofie con una bambina o chi ha chiesto un sovrapprezzo per tagliare a metà un toast. Non mancano poi i locali che ancora non accettano i pagamenti digitali.