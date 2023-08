Bar rifiuta pagamento elettronico, il cliente s'infuria: "Bullismo contabile"

Genova, bar rifiuta pagamento con il pos, il cliente furioso: "Bullismo contabile"

Non si contano più ormai gli episodi in cui un locale rifiuta un pagamento elettronico nonostante sia obbligato per legge ad accettarlo. L'ultimo è avvenuto a Genova. Il bar rifiuta il pagamento con il pos, un cliente chiama la Guardia di Finanza e scatta la multa da 30 euro. È successo alla gelateria Bixio, in via di Carignano. A raccontare la vicenda, vissuta in prima persona, è il giornalista Lorenzo Tosa.

Questo il suo racconto su Facebook: “Una tranquilla mattinata d’agosto. Ci sediamo nel dehors di un bar gelateria del centro di Genova e ordiniamo un the, due canestrelli e un pezzo di focaccia. Terminata la consumazione entro per pagare e, una volta all’interno, scopro questo inequivocabile cartello che tappezza il locale, sul bancone e davanti alla cassa: No carte. No bancomat. Solo che, caso vuole, non ho monete o contanti nel portafoglio. Glielo faccio gentilmente notare, informando il titolare che potrò pagarlo solo con la carta, come è mio diritto”.

Leggi anche: Il pos non funziona e il ristorante caccia il cliente durante la cena