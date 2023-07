Il pos non funziona e il ristorante caccia il cliente durante la cena

Roma, pos rotto al ristorante: il cliente senza contanti cacciato via durante la cena

"Il Pos non funziona". "Ma non abbiamo contanti". "Allora dovete andarvene". Un botta e risposta caldo, con i piatti già sul tavolo, quello tra un cliente e il titolare di una nota bisteccheria di Roma (di cui non si fa il nome). A raccontare la vicenza su Twitter è Giancarlo Loquenzi, giornalista di Radio Rai che conduce Zapping su Radio 1. Una cena ordinata e servita, ma non consumata a causa di un problema con il funzionamento del pos, a detta del cameriere e del gestore del locale, e la mancanza di contanti da parte di Loquenzi.