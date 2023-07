Vino a colazione? Addio tabù: basta scegliere i giusti abbinamenti. Ecco come

Vino a colazione? Ecco come abbinarlo: dal salmone ai pancake, tutti i segreti

Il vino a colazione è un vero e proprio tabù, soprattutto in Italia, la terra del caffè - rigorosamente espresso - e il cornetto. Eppure, secondo il Gambero Rosso, non è un'idea così surreale, anzi. Basta solo scegliere i giusti abbinamenti. Magari un lusso da concedersi in alcune occasioni speciali per allungare il piacere del primo pasto della giornata, che è anche il più importante.

Certo, è pur vero che con una colazione all’italiana aprire una bottiglia ha davvero poco senso. Espresso e cornetto regalano poco alla fantasia, e non solo il caffè, dato che l’altro nemico del vino è il latte; è importante non intermezzarlo mai con il vino, mettendo in mezzo altri sapori e lasciando passare almeno un certo intervallo di tempo. Stesso discorso per la spremuta d’arancia. Invece, con una colazione di stampo anglossasone, andando quindi sul salato, è tutta un’altra storia.