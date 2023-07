Vino rosso? Stimola il sesso meglio del viagra. La scienza sbugiarda Viola

Il vino rosso? È afrodisiaco: stimola il sesso meglio del viagra

Rosso, come la passione: il vino dalle tonalità purpuree da oggi ha un nuovo aggettivo: afrodisiaco. A dirlo, come riporta il Gambero Rosso, lo studio italianissimo pubblicato sulla prestigiosa rivista medica Journal of Clinical Medicine: il vino rosso, se consumato in quantità moderate, potrebbe potenzialmente aiutare i pazienti con disfunzione erettile e anche stimolare il desiderio sessuale sia negli uomini sia nelle donne. Inoltre, lo studio ha anche suggerito che potrebbe aiutare ad aumentare il testosterone e la fertilità maschile.

Un toccasana, insomma, per la salute, alla faccia dell’immunologa Antonella Viola, le cui affermazioni non molto tempo fa avevano sollevato un vespaio tra gli scienziati. “Il vino rende il cervello più piccolo”, “il vino fa venire il tumore”. Conclusioni, secondo diversi esperti, da prendere con le pinze, se non contestualizzate e ridimensionate.