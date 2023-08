Voglia di Hawaii? In cucina è un attimo. Non solo poke: i 10 migliori piatti

Cucina hawaiana: ibrida, colorata e saporita. Idee e ricette da fare a casa

Ogni tanto si ha voglia di cambiare, anche in cucina. Avete mai pensato di organizzare una cena hawaiana con amici? Forse sì, ma ci avete rinunciato perché non sapete proprio da dove iniziare? Niente paura, spesso basta davvero poco, informandosi bene si possono creare vere e proprie prelibatezze, anche esotiche. La cucina hawaiana si compone di piatti tipici molto interessanti, alcuni più semplici da riprodurre anche a casa, nonostante possano prevedere ingredienti più difficili da reperire. Ciò che li accomuna è un mix and match di materie prime: si tratta infatti di un incontro di gusti e sapori di diversa provenienza, dato che le isole hawaiane hanno visto l’arrivo di immigrati cinesi, filippini, coreani, giapponesi e polinesiani. Ecco allora 10 idee per una cena hawaiana dal tocco colorato, sfizioso ed esotico, che stupirà tutti, grandi e piccini, dall'antipasto fino al dessert.

Poke

Questa lista non può non cominciare dal poke, il piatto della tradizione hawaiana che negli ultimi anni ha spopolato in tutto il mondo, Italia compresa, tanto da essere considerato da molti una sorta di sushi dei tempi moderni. Sarà per la praticità della ciotola, per la facilità di mangiarlo camminando, ma questa specialità ha conquistato proprio tutti: una semplice bowl ripiena di materie prime fresche assemblate tra loro. Frutto di contaminazioni tra culture gastronomiche del Pacifico (Polinesia e Giappone, Cina e Corea), il poke è una pietanza che ha alla base del riso, su cui sopra si aggiunge pesce crudo marinato, poi arricchito di volta in volta con frutta tropicale, verdure crude o cotte, alghe, semi e salse. Tutto presentato nella caratteristica bowl, funzionale anche al servizio d’asporto, con i cubi di pesce (da qui il nome poke, che in lingua hawaiana significa “tagliato a tocchi”, in riferimento alla necessità dei pescatori locali di consumare rapidamente il pescato, in prevalenza tonno e polpo) che fanno bella mostra di sé.

Saimin

Una specialità che ricorda molto il ramen giapponese. Il saimin si prepara, infatti, con noodles serviti nel dashi caldo (il tipico brodo di tradizione nipponica), insieme a porro, carne di maiale, alga nori e altri ingredienti che variano a seconda della zona e del gusto personale.