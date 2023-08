Sushi, come si mangia? Sette regole per non sbagliare

Sushi, come si mangia? Il galateo al ristorante giapponese

Il sushi è l'emblema della cucina giapponese in tutto il mondo. E l'Italia, grande estimatrice della cucina nipponica, non fa eccezione. Nel nostro Paese ci sono 25mila ristoranti giapponesi, frequentati in modo assiduo soprattutto dagli italiani, ma come si mangia il sushi correttamente non sono in molti a saperlo. I giapponesi sono una popolazione molto attaccata alle proprie tradizioni e all’etichetta e per questo chi li frequenta o va spesso in questi ristoranti sarebbe bene che avesse quanto meno idea del galateo del sushi. Si tratta di sette semplici regole, dettate dal Gambero Rosso. Basterà conoscerle per ricordarle e per fare bella figura al ristorante.

Leggi anche: I dieci migliori locali in cui mangiare sushi a Milano

Il primo precetto del decalogo parla chiaro: non mescolare l'immancabile salsa wasabi nella salsa di soia, anche lei d'obbligo quando si è alle prese con sushi e sashimi. La seconda regola riguarda sempre le salse, molto apprezzate dai giapponesi: non inzuppare il sushi nella salsa di soia, al massimo appoggiare la parte del pesce sulla salsa, ma non tutto.