Bottega Verde vincitore Assoluto Migliore Insegna 2023

Nella cornice milanese del Magna Pars sono stati assegnati i riconoscimenti della terza edizione di MiglioreInsegna, la più grande indagine indipendente che ha lo scopo di misurare la connessione emotiva tra iconsumatori e le insegne e permette a quest’ultime di conoscere al meglio se stesse attraverso gli occhi deiconsumatori.Migliore Insegna 2023 è un riconoscimento frutto dell’indagine promossa da Largo Consumo e realizzatada Ipsos, sostenuta dalla retail community e supportata dalle associazioni di categoria, che offre una misuradella qualità dell’esperienza percepita dai clienti. Per questo studio Ipsos ha selezionato 134 insegne, le piùrilevanti a livello nazionale, e realizzato 7.000 interviste condotte con metodo CAWI (Computer assistedweb interviewing), che hanno fornito un’analisi profonda sugli aspetti della customer experience attraversoun campione rappresentativo della popolazione italiana per area geografica, genere ed età.La ricerca offre una lettura trasversale dei diversi mercati, dall’esperienza di acquisto presso il negoziofisico, tramite l’e-commerce o presso le insegne 100% digitali. Lo studio ha coinvolto oltre 50 parametri diinteresse raccolti in cinque macrocategorie per monitorare nel tempo le evoluzioni delle valutazioni deiconsumatori: Offerta, Punto vendita, Servizio, Personale e Sostenibilità. Sono stati assegnati riconoscimenti per le 24 categorie merceologiche e 6 riconoscimenti speciali:

Vincitore Assoluto Migliore Insegna 2023, Migliore Human Touch 2023, Migliore Engagement &Comunicazione 2023, Migliore Sostenibilità 2023, Migliore Omnichannel Retail 2023, Migliore OnlinePure Player.

Oltre a questi, è stato assegnato il titolo di Best Retail Manager a 8 manager (4 donne e 4uomini) per le categorie Beni Durevoli, Alimentari, Fashion e Cura della persona.Bottega Verde, azienda italiana specializzata in prodotti cosmetici e di bellezza naturali, è stata dichiarataVincitore Assoluto Migliore Insegna 2023, l’insegna più amata dai consumatori.

Tra i tanti riconoscimentiquelli di Nespresso per Coffee Store, Esselunga per Ipermercati e Superstore, Aldi per Discount, Calzedoniaper Intimo, La Feltrinelli per Librerie e MediaWorld per Elettrodomestici ed Elettronica.Le Migliori Insegne 2023.Servizio realizzato da Nick ZonnaVincitore Assoluto Migliore Insegna 2023: Bottega VerdeMigliore Insegna 2023 categoria Erboristerie: Bottega VerdeMigliore Insegna 2023 categoria Librerie: La FeltrinelliMigliore Insegna 2023 categoria Drugstore: Acqua & SaponeMigliore Insegna 2023 categoria Ottica: Grand VisionMigliore Insegna 2023 categoria Ipermercati e Superstore: EsselungaMigliore Insegna 2023 categoria Coffee Store: NespressoMigliore Insegna 2023 categoria Prodotti per Animali: ArcaplanetMigliore Insegna 2023 categoria Mobili e Arredo: IKEAMigliore Insegna 2023 categoria Abbigliamento sportivo e Tempo Libero: DecathlonMigliore Insegna 2023 categoria Abbigliamento bambino: Original Marines

