KB HONG la moda cinese un sogno centenario del brand

Torna a sfilare a Milano Uomo dopo cinque anni consecutivi presente nella Settimana della Moda KB HONGtestimoniale Mahmood.il brand di alta gamma del gruppo K-BOXING, fondato nel 1980 in Cina e tramandato da tre generazioni.Al centro della proposta del marchio cinese, il collegamento tra Oriente e Occidente, sottolineato dalfondatore/direttore creativo Boming Hong e il suo team che comprende il design director italiano MassimoForoni ed eccezionali designer cinesi che provengono da prestigiosi istituti di design della moda di tuttoil mondo. A incarnare il ponte tra East e West, la figura di un collezionista immaginato come protagonistaideale della collezione, un viaggiatore dall'animo colto e gentile, che nei suoi viaggi raccoglie emozioni eoggetti di cui arricchisce la sua anima. Un uomo legato alle più antiche filosofie tradizionali orientali, ma cheguarda sempre al futuro.il tema dello spettacolo, "ll Collezionista dal 2080", è legato al sogno centenario del brand e, allo stessotempo, trasmette anche la comprensione di K-BOXING della cultura, della storia, del presente e del futuro,per lanciare un'esplorazione più profonda e diversificata del futuro del marchio cinese e delle tendenzedella moda maschile internazionale.Gli elementi di Dunhuang. i motivi che richiamano gli animali delle scritture tratte da "The Classic of Mountainsand Seas," è l'interpretazione moderna del design dei costumi cinesi sono permeati di romanticismo orientale. Dal pattern Dunhuang caisson al tradizionale motivo cinese di buon auspicio Baoxiang Flower fino all'interpretazione del design contemporaneo dell'abbigliamento tradizionale cinese come le maxipieghe, il colletto sovrapposto e l'abbottonatura frontale in stile cinese, mostrano il desiderio l'attaccamentoe l'esplorazione dell'estetica orientale dei "collezionisti".Nel suo viaggio nel tempo, ha ereditato la bellezza e la ricchezza della nobile cultura antica cinese,collezionando elementi che trasformano i suoi abiti sartoriali in sofisticati e moderni capi. Il collezionista è unuomo attento ai piccoli dettagli perché sa che rendono speciale ciò che appare essenziale, cosi in collezione itoni neutri e marrone scuro si alternano al viola e a tocchi di argento, mentre il nero assoluto è accompagnatoda maschili macchie animalier astratte, che ricordano il manto del mitologico Lushu. Cosi allo stesso modo e allo stesso tempo, il colore ottanio e il verde giada si accostano al viola ametista, creando forti contrasti chesi rivelano armoniosi abbinamenti.Lo stesso gioco di incontri a sorpresa - gli stessi che si possono fare in un viaggio - torna nella scelta deitessuti: ad essere scelti non sono stati solo i tessuti più nobili italiani, ma anche tessuti tradizionali cinesi difascia alta, noti come "oro tenero", Filato Xiangyun. Fibre naturali e preziose come il cachemire, il cammello, lalana d'alpaca, la lana e la seta per lo spettacolo sono state abbinate a fibre più moderne e artificiali per crearei capi più tecnici. Un sofisticato mix di elementi declinato in fit ove re maxi lunghezze per un guardarobamaschile dall'allure genderless e senza tempo, che testimonia ancora una volta la bellezza del legame traculture differenti.K BOXING, fondato nel 1980, è il marchio leader in Cina per l'abbigliamento business casual da uomo Nel 2023, il valore delbrand ha raggiunto gl 87,826 miliardi di yuan, diventando il primo brand di abbigliamento maschile in Cina per il ventesimoanno consecutivo Neglı ultimi ann, K BOXING si è esposto alla visione internazionale, raccontando sule passerelle dı tuttoil mondo la storia della Cina e integrando l'estetica artistica orientale in un marchio del lusso contemporaneo.



Servizio realizzato da Nick Zonna