Edoardo Franco lo chef vincitore di MASTERCHEF ITALIA 12 presenta il suo libro

Edoardo Franco lo chef vincitore di MASTERCHEF ITALIA 12ha presentato il suo libro DAJE! La mia cucina senza confini di BALDINI+CASTOLDI presso La Feltrinelli RED. Con la sua grinta inimitabile, Edoardo Franco citrascina con sé in un rutilante e pirotecnico viaggiointorno al mondo; durante il quale ci racconta comenasce la sua idea di cucina, quali contaminazioni haalla base, quante suggestioni ha raccolto durante isuoi soggiorni all’estero. Una giostra seducente cheabbraccia tutti e cinque i continenti, e che come ognibel viaggio, alla fine, ci riporta a casa, alle radici.Nato a Varese sul finire del secolo scorso, è un personaggio originale intutte le sue forme. Ha fatto i lavori più disparati, ma la passione per la cucina lo accompagna sin daragazzino. Avventuriero e nomade nell’animo, Edoardo ha viaggiato e vissuto a lungo all’estero,sempre alla costante ricerca di un riscatto.NON MI SONO MAI ARRESO E ALLA FINE HO REALIZZATOQUELLO CHE IN MOLTI, ME COMPRESO, A UN CERTO PUNTO RITENEVANOIRREALIZZABILE. DAJE, DAJE TUTTA!

Servizio realizzato da Nick Zonna