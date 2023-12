The Unique Show alta gioielleria e orologi da collezione debutto a Lugano

The Unique Show ha lasciato un'impronta indelebile nel panorama dell'altagioielleria e degli orologi da collezione con il trionfale debutto del suoinnovativo format, Luxury Lugano, tenutosi al Casinò di Lugano Sabato 18novembre. Dedicati all’esaltazione dell'arte di alta gioielleria e degli orologi dacollezione, gli eventi di The Unique Show sono celebrazioni che presentanoesclusivamente Brand e Designer di eccellenza. Principalmente aperti al pubblicosu invito, gli eventi propongono una selezione di espositori che riflette i valori diunicità, design e materiali eccelsi.Luxury Lugano è stato inaugurato con la cerimonia di taglio del nastro allapresenza del Vicesindaco della città di Lugano, l'Onorevole Badaracco, lafondatrice Dalila Daffara e i rappresentanti delle aziende espositrici, partner esponsor.Superando le aspettative di 300 ospiti invitati, l'evento ha attratto oltre 600appassionati e collezionisti internazionali che hanno vissuto un'esperienzaimmersiva con l’esposizione di gioielli e orologi tra i più eccezionali al mondo. Parteintegrante di Luxury Lugano, gli espositori selezionati dai curatori dell’evento,provenienti da tutto il mondo, hanno svelato le loro straordinarie collezioni di pezziunici.Hanno partecipato Autore Pearls, Aariya Diamonds, Ippolita, Alexander Laut,Gismondi 1754,Eleonora Federici,Sicis Jewels,Scavia,Boite d'Or.La Fondatrice di The Unique Show, Dalila Daffara, ha espresso la suasoddisfazione, dichiarando: "Siamo entusiasti di aver riunito i gioielli e gli orologi da collezione straordinari, celebrando l'eccellenza che definisce la nostra industria.Abbiamo selezionato attentamente gli espositori per affascinare collezionisti edesperti che riconoscono e apprezzano l'eccezionale. L'evento di debutto LuxuryLugano è stato un successo strepitoso ringraziando I nostri stimati partner, media-partner e sponsor, realtà distinte e prestigiose, hanno abbracciato con entusiasmo questo format,contribuendo a un valore aggiunto notevole che ci distingue autenticamente.I prossimi eventi si svolgeranno:Luxury St. Moritz - 23, 24, 25 Febbraio 2024 - Grand Hotel des Bains KempinskiLuxury Como - 24, 25, 26 Maggio 2024 - Teatro Sociale ComoLuxury Lugano - 22, 23, 24 Novembre 2024 - LAC Lugano Arte Cultura



