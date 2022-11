Carolina Kostner illumina l'Allianz Cloud di Milano

Golden Skate Awards all'Allianz Cloud di Milano la 15°edizione il gala internazionale di pattinaggio su ghiaccio con i migliori pattinatori. Carolina Kostner madrina e conduttrice con Guido Bagatta che si è esibita con la sua classe e raffinatezza durante la chiusura dell'evento applaudita calorosamente dal pubblico presente.Allo show coreografie di due atti su una pista di ghiaccio di 900 metri quadrati e 200 riflettorihanno partecipato alcuni pattinatori in singolo e in coppia al ritmo di musica da Stephane Lambiel argento olimpico,il talento spagnolo Javier Fernandez doppio campione iridato,Ryan Bradley,Jason Graetz, Ekaterina Kurakova, Annette Dyrtr e Yannick Bonheur per l'Italia Matteo Rizzo, Anna Pezzetta e Lara Naki Gutmann e la coppia Charlene Guignard e Marco Fabbri.Presente all'evento Attilio Fontana presidente di Regione Lombardia che ha consegnato una scultura di riconoscimento a Carolina Kostner,l'evento è stato sostenuto da Scalo Milano Outlet & More che conferma l'attenzione nei confronti dello sport per il secondo anno consecutivo in qualità di Title Sponsor,si ringrazia Regione Lombardia,Ricola,SUZUKI,K-Way.La quindicesima edizione del Golden Skate Awards andrà in onda l'1 gennaio 2023 dalle 18:15 su NOVE visibile sul canale 9 del digitale terrestre, SKY canale 145, tivùsat canale 9.

