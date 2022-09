5 gesti quotidiani per contribuire alla tutela ambientale

5 suggerimenti per salvaguardare l'ambiente

Ciascuno di noi può ricoprire un ruolo attivo nella tutela dell'ambiente, bastano piccoli gesti quotidiani che possono essere realizzati da chiunque. Vuoi scoprire come puoi dare il tuo contributo per salvaguardare l’ambiente? Ecco i nostri cinque suggerimenti.

Ridurre il consumo energetico e di acqua

Ci sono diversi modi per farlo. Ad esempio, se non hai più intenzione di guardare la TV per il resto della giornata, spegni l'apparecchio invece di lasciarlo in stand-by. Quando ti lavi i denti, non aprire il rubinetto se non ti serve. Utilizza dei dispositivi smart che ti aiutino a regolare il consumo energetico e controlla il contatore dell'acqua. Anche il tuo portafoglio ti ringrazierà.

Comprare di meno e meglio

Per "comprare meno prodotti" intendiamo un comportamento di acquisto consapevole, che comprenda alimenti e oggetti strettamente necessari. Quante volte ti capita di dover buttare del cibo perché superfluo o scaduto? Andare a fare la spesa spesso ti consente di tenere sotto controllo la tua dispensa e di consumare effettivamente quello che acquisti. Stai cercando un elettrodomestico per la tua casa? Ti consigliamo di passare per un mercatino dell'usato o di iscriverti ad un gruppo in cui si possono ritirare degli oggetti gratuitamente, purché si vada a prenderli.

Preferire il biologico

Dal cibo ai detergenti, oggi esistono diversi beni eco sostenibili in commercio. Se in città non ci sono negozi specifici di prodotti biologici, o questi sono troppo lontani dal centro cittadino, non scoraggiarti. Durante la settimana, oppure di domenica, puoi fare un salto nei mercati equosolidali e comprare i prodotti di cui hai bisogno, direttamente dalle mani degli agricoltori e dei produttori.

Dare una seconda vita alle cose

Riciclare tutto il possibile, quanto più possibile. La raccolta differenziata è importantissima per dare una seconda vita a materiali riciclabili: separare con attenzione i diversi materiali è un gesto responsabile che ti consentirà di dare una nuova funzione ad un oggetto.

Sempre a proposito di riciclo, ti segnaliamo a questo link alcune idee per riciclare le bottiglie di plastica, divertenti ed originali. Per esempio, perché non trasformare i tappi in dei timbri per bambini? Oppure usarli come basi per dei magneti fai da te per il tuo frigorifero? Quanto alle bottiglie stesse, potresti tagliarle a metà e utilizzarle come vasi da fiori.

Piantare degli alberi

Piantare alberi e piante è un gesto importantissimo per l’ambiente che ci circonda, soprattutto se disponi di un giardino. Ma se non hai lo spazio necessario o non ti è permesso agire di tua iniziativa per piantare degli alberi nel tuo Comune, esistono delle alternative a portata di click. Per esempio, puoi affidarti a un'azienda che pianterà (ovunque tu voglia) e monitorerà la crescita del tuo albero.