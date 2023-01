5 rimedi della nonna per pulire i piani cottura

Gli accorgimenti da seguire per pulire in modo semplice ed efficace i piani cottura

Macchie di unto, incrostazioni e chiazze d’acqua, spesso non si può evitare che il piano cottura si sporchi dopo aver cucinato. Pulirlo è un lavoro veramente fastidioso che spesso si tende a rimandare. Aspettando troppo però, le macchie di sporco sulla piastra possono bruciarsi, rendendo sempre più difficile pulirla.

Spesso si tende a utilizzare prodotti chimici e aggressivi, anche non adatti alle superfici come l’acciaio, che possono essere nocivi per la salute e per l’ambiente. Perché non pulire il piano cottura con rimedi naturali? Molto più efficace e conveniente, si possono usare prodotti che si hanno già a casa, risparmiando soldi e tutelando l’ambiente.

Ecco 5 rimedi della nonna per pulire il piano di cottura

Questo rimedio naturale è soprattutto adatto ai piani di cottura ad induzione e in ceramica. Dopo aver bagnato un pezzo di carta assorbente con l’aceto di mele va posizionato sull’area sporca, dopo un paio di minuti, le macchie si rimuoveranno con estrema facilità. Dato che i piani di cottura a induzione sono molto delicati, si deve fare particolare attenzione a non graffiare la superficie liscia usando una spugna non abrasiva e i prodotti adatti. In questa guida per pulire il piano a induzione trovi delle istruzioni dettagliate per evitare errori e mantenere una superficie lucida. Dentifricio: Il dentifricio si può usare non solo per pulire i denti, ma è anche utilissimo per pulire diverse aree della casa: soprattutto per i piani di cottura in acciaio è un vero e proprio toccasana. Spalma un po’ di dentifricio sul piano di cottura e lascialo agire per alcuni minuti, poi togli i residui con un panno leggermente umido. Non elimina solo il calcare ma garantisce anche lucidità e brillantezza al piano di cottura.

L’ultimo passo è quello di asciugare tutte le superfici con un panno in stoffa o microfibra per garantire la brillantezza ed evitare aloni. Ricorda sempre di non utilizzare mai spugnette troppo ruvide e di testare una piccola area prima di applicare i prodotti su tutta la superficie. Per essere assolutamente sicuri, segui sempre le istruzioni del produttore per evitare danni. Così, pulire il piano cottura diventa un gioco da ragazzi!