5 suggerimenti utili per tenere in ordine il giardino

Le regole da seguire per prendersi cura del proprio giardino

Se siete fortunati e avete uno spazio outdoor dove godervi momenti di puro relax, non potete trascurare questa immensa fortuna! Soprattutto in estate, la possibilità di trascorrere ore in giardino non va sottovalutata, e un ambiente curato non solo gioverà al vostro benessere psicofisico, ma sarà anche un ottimo biglietto da visita per tutti gli ospiti. Per curare il giardino non bisogna necessariamente avere il pollice verde, vi basterà seguire pochi accorgimenti per rendere unici gli spazi esterni. In questo articolo vi sveleremo le 5 regole da rispettare per avere un giardino perfetto.

Pulire regolarmente il giardino

Quando il tempo scarseggia, procrastinare nella pulizia del giardino risulterà fatale per il vostro benessere. Anche se è uno spazio esterno, pulirlo regolarmente vi permetterà di non accumulare sporcizia e disordine che vi costringeranno a ore e ore di lavoro. Se pensate al giardino come parte della casa tenendolo pulito e ordinato tutti i giorni, le pulizie straordinarie non saranno mai un problema. Sicuramente, penserete che mantenere il giardino in ordine quotidianamente porti via tempo e fatica ma con gli attrezzi giusti tutto vi risulterà più facile.

Oltre ai normali detergenti per le pulizie, il consiglio è di aggiungere alla lista della spesa questi tre attrezzi essenziali per avere un giardino sempre in ordine: un rastrello, utilissimo per liberarsi delle foglie cadute ed evitare accumuli antiestetici; un'idropulitrice, per facilitare il lavoro di pulizia approfondita; un robot taglia erba capace di lavorare per voi anche quando non siete in casa.

Scegliere arredi facili da pulire

Scegliere gli arredi esterni giusti per il proprio giardino è un altro step fondamentale. Se acquistate arredi con materiali di scarsa qualità, finirete per buttarli entro un anno, dal momento che gli spazi esterni sono soggetti alle intemperie e dunque i materiali scadenti si deterioreranno facilmente. Ecco perché è bene scegliere dei materiali resistenti e soprattutto facili da pulire. Il consiglio è di prediligere: il polipropilene, il legno, l’acciaio, il rattan, il corten oppure il rattan sintetico.

Posizionare cestini in punti strategici

Avere sempre un cestino a portata di mano è essenziale per facilitarvi il lavoro delle pulizie ordinarie. Posizionateli sempre nei punti strategici e a rischio di accumuli come, ad esempio, vicino agli alberi, alle aree gioco oppure accanto al barbecue. In merito a questo ultimo, vi consigliamo di optare per un barbecue elettrico che vi aiuterà a sporcare meno del dovuto.

Organizzare lo spazio con aiuole e scaffali

Avere un giardino ordinato equivale a possedere attrezzi per tutte le esigenze, e questo comporterebbe un accumulo di disordine se non si hanno i dovuti scomparti in cui depositarli. Inoltre, lasciare gli attrezzi liberi alle intemperie vi costringerebbe a cambiarli spesso a discapito dell'economia. Dunque munitevi sempre di scaffali e mobiletti per uso esterno che vi aiuteranno a mantenere ordine anche fuori dalla casa.

Inoltre, per evitare che il terriccio si depositi ovunque, è preferibile organizzare le aree verdi in piccole aiuole recintate in modo da preservare eventuali piante e fiori alternando le aiuole con una pavimentazione a piacimento. In questo modo, sarà più facile nascondere lo sporco accumulato e mantenere la zona ben pulita.

Installare un manto in erba sintetica

Dopo aver letto tutte le regole non siete ancora convinti di riuscire a pulire e ordinare il vostro giardino quotidianamente? Il segreto per non impazzire nella manutenzione quotidiana del giardino è quello di optare per l'installazione di un manto in erba sintetica: in questo modo avrete sempre la stessa altezza d'erba tutto l'anno. In fondo, chi ha inventato il detto ''l'erba del vicino è sempre più verde'' probabilmente aveva un vicino con il prato finto!