Brand di moda consapevoli: le 9 marche da sorvegliare

Nove brand di moda sostenibile, marchi eco-conscious e rispettosi delle condizioni dei lavoratori, per comprare meno e meglio

Prima di svelare i nove brand di moda sostenibile, spendiamo due parole per capire di cosa stiamo parlando. La moda sostenibile instaura un rapporto equilibrato sia con l’ambiente sia con le persone: nel primo caso prende spunto dalla moda ecosostenibile e nel secondo dalla moda etica.

Quali sono le pratiche della moda ecosostenibile e della moda etica

Quando parliamo di moda sostenibile ed etica entrano in gioco da un lato le tematiche legate a pratiche impattanti del settore tessile e dell’abbigliamento come l'uso di sostanze non biodegradabili e tossiche, dall'altro a quelle legate alle pessime condizioni di lavoro a cui vengono sottoposti i dipendenti delle fabbriche produttive in alcune zone del mondo. Basti pensare al fenomeno della fast fashion, ovvero quella moda in cui la produzione avviene più velocemente e al minor costo possibile in modo da cavalcare l’onda delle tendenze del momento, sfruttando i lavoratori con orari di lavoro mssacranti e pagandoli pochissimo.

Per garantire una moda più responsabile, è richiesta trasparenza da parte delle aziende, facilmente perseguibile con delle ispezioni condotte dai marchi stessi col fine di verificare le condizioni di lavoro nei loro centri produttivi. E, inoltre, fornendo ai consumatori tutte le informazioni sul prodotto finito attraverso la comunicazione online e apposite etichette.

I nove marchi di moda consapevoli

La lista dei nove marchi di moda da tenere d'occhio perchè sostenibili è stata pubblicata da Lifegate, e noi la riprendiamo per diffonderla il più possibile.

Be Nina

È un progetto di upcycling (il riuso creativo) di antichi materiali della tradizione pugliese come centrini, lenzuola, tovaglie e asciugamani ricamati a mano per creare abiti che attingono a un immaginario fiabesco e fanciullesco.





A Better Mistake

È un brand che rifiuta la stagionalità, ma che rilascia prodotti see now buy now (guardalo ora, acquistalo ora) in base a quello che riesce a produrre, essendo i capi realizzati interamente in Italia con materiali di recupero.

A Better Mistake



Moshions

È un brand fondato nel 2015 e basato in Rwanda che propone collezioni unisex e zero waste ispirate e realizzate grazie alla tradizione manifatturiera africana umwitero, tipologia di abiti risalente agli anni Venti del Novecento, utilizzando materiali di recupero.

Moshions



Abstract e Pois a righe

Questi due brand si sono uniti per dar vita a una rivisitazione del classico foulard da pioggia anni Cinquanta realizzato con il tessuto impermeabile Sorona®, una fibra prodotta dalla lavorazione del mais.

Girlfriend Collective

È un brand statunitense che ha come mission quella di vestire in maniera etica e rispettosa per l’ambiente tutti i tipi di corpi, offre taglie dalla XXs alla 6XL. I vecchi prodotti del brand vengono raccolti e riciclati nuovamente.

Gianni Lupo

Brand che collabora con Repreve, produttore di fibre sostenibili ricavate dalle bottiglie di plastica, per la definizione di una collezione di denim in cotone misto elastan riciclato e riciclabile.

Gianni Lupo



SoWhat

È un brand ​​nato a New Delhi da una giovane imprenditrice di 27 anni, Shristi Semwal che produce con materiali riciclati e solo on demand in taglie che vanno dalla XXS alla 6XL.

So What



Womsh

Il nome di questo marchio è l’acronimo di Word of mouth shoes perché l’acquisto di ogni scarpa presuppone una scelta nei confronti dell’ambiente e il committment di questo brand nei confronti della sostenibilità è iniziato nel 2014.

Neems

Questo brand di denim basato a Los Angeles lavora su ordinazione e produce su misura, anche adapting clothing, con tessuti certificati e grazie a un processo di efficientamento energetico.