Cosa si intende per moda sostenibile?

In un mondo in cui, in media, acquistiamo sessanta nuovi capi di abbigliamento all'anno, non c'è da meravigliarsi che l'industria della moda sia diventata una delle più dannose per l'ambiente. La produzione di capi di vestiario ha un grave impatto sul nostro pianeta, e in diversi modi, a causa dell’utilizzo di coloranti tossici e di tessuti sintetici nella produzione, delle emissioni di gas e dell’inquinamento creati dalla spedizione e dalla vendita al dettaglio. La buona notizia è che ci sono sempre più marchi di moda sostenibili che spuntano ogni giorno offrendo alternative eleganti ed ecologiche all'abbigliamento di tipo convenzionale.

Cos'è la moda sostenibile

Man mano che il mondo diventa sempre più consapevole degli effetti ambientali negativi dell'industria dell'abbigliamento, la richiesta di una moda sostenibile si è fatta sempre più forte. Ma cosa si intende con questa espressione? In poche parole, la moda sostenibile è una moda che non danneggia l'ambiente. Un risultato che si può raggiungere utilizzando materiali, processi di produzione o metodi di distribuzione sostenibili.

Ci sono alcune considerazioni da dover comprendere chiave quando si cerca di diventare consumatori di una moda più sostenibile. La cosa più importante è cercare consapevolmente i marchi giusti. Solo perché un brand è popolare non significa che sia anche attento all'ecologia. Fai qualche ricerca prima di acquistare e assicurati che l’azienda che stai supportando sia rispettosa dell'ambiente.

Un'altra considerazione importante è il tipo di materiali che stai acquistando. I materiali naturali come cotone, lino e lana sono più sostenibili dei materiali sintetici. Il cotone organico, ad esempio, viene prodotto senza l'uso di pesticidi e fertilizzanti nocivi. Anche la canapa è un materiale sostenibile, in quanto richiede pochissima acqua e nessun pesticida per crescere.

Un altro modo per diventare un consumatore di moda più sostenibile è acquistare capi vintage o di seconda mano. Acquistando vestiti usati, riduci la domanda di abiti nuovi, e questo riduce a sua volta l’impatto ambientale negativo dell'industria della moda.

Opzioni di moda sostenibili economiche da indossare ogni giorno

Stai cercando di rendere il tuo guardaroba più ecologico? Prova a seguire uno di questi suggerimenti. Per prima cosa cerca di acquistare vestiti realizzati con materiali naturali come cotone, lana e seta. I materiali sintetici richiedono infatti molta energia per essere prodotti e sono spesso trattati con sostanze chimiche tossiche.

Cerca poi di rivolgerti solo a brand che realizzino i propri capi in modo etico. Guarda anche al trattamento ricevuto dai lavoratori che producono materialmente i tuoi capi d'abbigliamento. Se sono trattati in modo equo e sono pagati con un salario dignitoso, il brand è sicuramente etico.

Evita poi di acquistare capi d'abbigliamento usa e getta o di rivolgerti al mercato del fast fashion, i cui vestiti sono realizzati con materiali esclusivamente sintetici che non possono essere riciclati e finiscono a ingrossare le discariche.

Con un po' di sforzo, puoi facilmente rendere il tuo guardaroba più sostenibile e rispettoso dell'ambiente. Quindi non aver paura di sperimentare diversi marchi e stili di moda. Più persone adottano pratiche di moda sostenibili, maggiore è l'impatto positivo che possiamo avere sull'ambiente.

Il futuro della moda sostenibile

Non c'è dubbio che la moda sostenibile sia in crescita. Sempre più persone sono alla ricerca di modi per essere più rispettosi del nostro pianeta e l’industria ormai offre un modo per farlo senza sacrificare lo stile. Qualcuno potrebbe essere riluttante ad abbracciare questa svolta, magari perché pensa che porti a indossare abiti trasandati o poco eleganti. Ma non è assolutamente così. Ormai ci sono molti marchi di moda sostenibili incredibilmente chic.

Una delle cose migliori della moda sostenibile è proprio il fatto di mettere a nostra disposizione diverse opzioni. Puoi trovare vestiti realizzati con materiali come cotone e lana, oppure puoi trovarne altri realizzati con materiali come bambù e canapa. E tutto a un prezzo sempre più accessibile. Per questo il futuro della moda sostenibile sembra luminoso, e dovremmo prima o poi abbracciare tutti questa svolta, utile al nostro pianeta e alle nuove generazioni.