Bus sostenibili per il nuovo tour. Metallica, al via la partnership con Iveco

Metallica, anche le rockstar tengono all'ambiente. Al via la partnership con Iveco per i bus sostenibili per il nuovo tour mondiale

Iveco ha stretto una partnership con i Metallica per le date europee del nuovo tour mondiale ‘M72’. L’accordo tra l’azienda e la leggendaria band heavy metal è stato annunciato a Barcellona in occasione della presentazione della nuova gamma Iveco.

Dal maggio al luglio 2024 la compagnia supporterà il gruppo nel vecchio continente con camion elettrici e a gas naturale che condurranno il quartetto californiano per le diverse tappe della tournée e minibus elettrici e a gas che faranno da navette durante i concerti.

"Un annuncio davvero elettrico", ha commentato l'amministratore delegato dell'azienda, Gerrit Marx, presentando l'accordo con indosso una maglia che unisce i loghi di Metallica e Iveco. "Per molti di noi la musica dei Metallica ha rappresentato un cambiamento", ha affermato Marx, "ci sono molte cose in comune tra noi e loro, come la costante tensione verso il cambiamento e la capacità di innovare".

"Quando ci siamo incontrati con Gerrit alcuni mesi fa e ci ha spiegato la sua visione per questo progetto e come la compagnia punta a cambiare il futuro dei trasporti e delle emissioni di CO2, ci siamo resi conto immediatamente che le nostre priorità collimavano e abbiamo compreso l'enorme potenziale dell'abbattimento delle emissioni di CO2 nei veicoli da trasporto pesanti", ha spiegato in un messaggio video il batterista e cofondatore della band, Lars Ulrich.

"Sia Iveco che i Metallica condividono gli stessi valori: originalità e innovazione, guidare il cambiamento e essere affidabili nonché restituire", ha poi detto Ulrich, riferendosi alle attività della band e dell'azienda nel settore della beneficienza.

I veicoli Iveco, spiega ancora l’azienda, “aiuteranno a ridurre le emissioni di CO2 del tour e diverse altre iniziative verranno intraprese sulla base dei valori chiave della sostenibilità ambientale e della responsabilità sociale abbracciati sia dal marchio che dalla band”. L’intera gamma MY24 avrà inoltre come sigla “It’s Electric”, il brano dei Diamond Head nella reinterpretazione dei Metallica contenuta nell’album di cover “Garage Inc.”