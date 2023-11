Automotive, Iveco rinnova la gamma, investimento da 1 miliardo

Iveco rinnova la gamma dei prodotti: investimento da 1 miliardo. L'ad Gerrit Marx: "è il più grande mai fatto"

Iveco rinnova tutta la gamma di prodotti e l'offerta di servizi con un investimento da un miliardo di euro, il più grande della sua storia. La presentazione è avvenuta a Barcellona davanti a più di 1.200 clienti, rivenditori, partner e media internazionali, nell'evento Be the Change. Per la prima volta il marchio ha rinnovato ogni singola linea di prodotti in tutta la gamma. "Un nuovo capitolo della storia di Iveco - ha spiegato l'ad di Iveco Group, Gerrit Marx - risultato di una strategia ambiziosa e una forte attenzione ai 4 pilastri del business: produttività, esperienza del conducente, sostenibilità e connettività". Lo riporta l'agenzia Ansa.

I principali investimenti hanno riguardato aree chiave di R&S per la nuova gamma Model Year 2024 (MY24): la riduzione dell'emissioni di CO2 e il consumo del carburante per i veicoli con motore a combustione interna e il rinnovo del portafoglio di veicoli a zero emissioni. Il nuovo motore multi carburante Fpt Industrial Cursor 13, montato sul camion pesante S-Way, è l'ultima versione del motore Cursor da quando è stato introdotto sul mercato negli anni '90; il nuovo S-Way offre un risparmio di carburante fino al 10% in diesel e gas e, se alimentato da gas naturale bio-liquefatto può eliminare completamente le emissioni di CO2.

Anche gli sviluppi nelle versioni elettriche delle linee leggere e pesanti di Iveco raggiungono un livello superiore. L'eDaily, la versione elettrica a batteria del Daily, ha un'autonomia fino a 400 km nell'uso urbano reale e 20 minuti di ricarica rapida offrono 100 km di autonomia. S-eWay è il primo camion pesante a essere stato concepito fin dalla nascita come elettrico e con un software specifico progettato e prodotto da Iveco. L'offerta di nuovi veicoli è completata da soluzioni finanziarie in rapida evoluzione.

Iveco Capital, il cui portafoglio è cresciuto di quasi il 40% negli ultimi 3 anni, offre servizi di finanziamento, leasing e assicurazione per tutta la gamma. Attraverso la piattaforma Gate (Green & Advanced Transport Ecosystem) per il noleggio a lungo termine di veicoli commerciali green, da oggi anche di quelli a biometano, ai clienti viene offerta una gamma completa di servizi a garantire la loro tranquillità nell'accostarsi alla mobilità elettrica.

"La risposta del mercato è buona, altri gruppi ci stanno seguendo su questa strada", ha detto Marx. "Oggi apriamo un nuovo capitolo con il modello Year 2024 che dimostra la nostra capacità di 'essere il cambiamento'. Rimanendo fedele alla nostra natura di 'combattenti umili e creatori senza paura', sosteniamo i nostri clienti con un ecosistema di mobilità a 360 gradi. Sostenuto da quasi 50 anni di storia, questo lancio è veramente elettrico sia per i nostri e-trucks e e-van all'avanguardia, sia per l'energia che l'intero team Iveco sta mettendo sulla strada del cambiamento" ha spiegato Luca Sra, presidente della Business Unit Truck di Iveco Group.