Clima, il Regno Unito accelera ancora: in Europa taglio del 55% di CO2 al 2030

Il Regno Unito anticipa l'Eruopa di quindi anni e preannuncia l'impegno a incrementare al 78% il taglio di tutto le proprie emissioni di anidride carbonica entro il 2035. Il Paese guida dal premier Boris Johnson si fa così primo portavoce della battaglia contro l'inquinamento e i cambiamenti climatici. La formalizzazione è attesa in settimana - anticipano oggi i media - e mira a consolidare l'immagine leader del Paese in vista sia dell'imminente vertice fra i capi di Stato e di governo del pianeta promosso dal nuovo presidente degli Usa, Joe Biden.

Lo scopo è marcare una svolta rispetto al disimpegno dell'era Trump, sia della successiva conferenza Onu CoP26: in calendario a Glasgow, in Scozia, a novembre sotto presidenza britannica e in partnership con l'Italia. Il ministro della Attività Produttive, Kwasi Kwarteng, ha da parte sua precisato che l'annuncio sull'obiettivo 2035 "terrà conto delle ultime raccomandazioni del Comitato britannico sul cambiamento climatico" al governo Tory.

Anche gli Stati membri dell'Ue, alla vigilia del summit sul clima, hanno concordato- secondo quanto riferisce una nota diffusa da Bruxelles- l'obiettivo di ridurre le emissioni responsabili dei gas serra di "almeno" il 55%.

L'accordo politico provvisorio raggiunto tra il Consiglio e i Parlamento europei stabilisce come legge l'obiettivo di un'Unione Europea climaticamente neutra entro il 2050 e l'obiettivo collettivo di riduzioni nette delle emissioni inquinanti di "almeno il 55%" entro il 2030 rispetto ai valori del 1990.

"Siamo molto soddisfatti dell'accordo provvisorio raggiunto. La legge europea sul clima è 'la legge delle leggi' che definisce il quadro per la legislazione dell'Ue sul clima per i prossimi 30 anni", sottolinea in una nota il ministro portoghese per l'Ambiente e l'azione, Joao Pedro Matos Fernandes, il cui Paese detiene la presidenza di turno dell'Ue.

Il raggiungimento di un accordo su questo aspetto fondamentale della cosiddetta legge sul clima consente all'Ue di presentarsi con un messaggio rafforzato di sfida ambientale al vertice virtuale convocato per domani, giovedì, dal capo della Casa Bianca.

“Il nostro impegno politico per diventare il primo Continente climaticamente neutro entro il 2050 è ora anche un impegno legale. La legge sul clima inserisce l'Ue su un percorso verde per una generazione. È il nostro impegno vincolante per i nostri figli e nipoti", dichiara la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, che si dice "lieta" dell'accordo raggiunto sul Green deal europeo.

