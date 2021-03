Clima, le emissioni di CO2 sono risalite sopra i livelli pre-pandemia

Clima: emissioni di CO2 sopra i livelli del 2019

I blocchi delle attività della scorsa primavera, i lockdown e la minor circolazione di mezzi e persone, durante la prima ondata, hanno contribuito a diminuire le emissioni di anidride carbonica, ma solo in maniera effimera. Ad oggi i livelli di anidride carbonica sono infatti risaliti sopra a quelli del 2019. L'allarme arriva dall'Agenzia Internazionale dell'Energia (Iea), organismo legato all'Ocse, che ha diffuso gli ultimi dati da cui risulta che nello scorso dicembre i livelli di CO2 sono tornati sopra quelli di un anno prima. Il direttore esecutivo dell'Iea, Fatih Birol, ha sottolineato che "il balzo delle emissioni di CO2 nel mondo alla fine dell'anno scorso rappresenta un serio avvertimento sul fatto che non abbiamo fatto abbastanza per accelerare la transizione verso le energie pulite", aggiungendo "se il rimbalzo economico atteso quest'anno si conferma e in assenza di cambiamenti importanti delle politiche delle più importanti economie del pianeta le emissioni mondiali aumenteranno ulteriormente nel 2021".