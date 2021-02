Clima, lo spot satirico sulla conquista di Marte di Fridays For Future

Il cambiamento climatico va affrontato, non “abbiamo altra scelta”. Ma qui, su questa Terra, “e non su Marte”. È questo di base il messaggio della nuova campagna di sensibilizzazione del movimento ambientalista Fridays For Future. Perché i grandi del mondo– si chiede FFF– investono in programmi spaziali focalizzati su Marte, quando il 99% della popolazione mondiale vivrà per sempre su questo pianeta?

Ancora una volta, la campagna di FFF lanciata poche ore prima dell’atterraggio su Marte del rover Perseverance della NASA, vuole comunicare in modo velatamente ironico le contraddizioni di base del genere umano, che ambisce da una parte a "prendersi cura" di qualcosa di lontano, e dall'altra distruggere la sua "casa".

Il video apre con l’immagine di Marte, un pianeta nuovo, incontaminato, senza guerre né violenze, pandemie nè inquinamento, nel quale tutti vivono una sorta di “idillio” e la possibilità di "ricominciare da zero". Ma solo fino all'ultima diapositiva, quando la scritta “Il 99% resterà sulla Terrà e Marte non lo vedrà mai", riporta l'utente alla realtà. Il messaggio di fondo è una sorta di allarme, che invita a risolvere la crisi climatica su questa Terra e proprio adesso.

Ecco il video dell'ultima campagna di Fridays For Future, il movimento ambientalista nato per mano della giovane attivista Greta Thunberg: