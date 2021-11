Forum Italia-Canada, intelligenza artificiale: uno strumento sostenibile

Forum Italia-Canada, un evento sull'intelligenza artificiale: strumento per favorire l'economia circolare

Tutto pronto per il terzo appuntamento del Forum Italia-Canada. Quest’anno, nelle giornate di giovedì 18 e venerdì 19 novembre, l’evento vedrà importanti rappresentanti dei due Paesi (unitamente a esponenti del mondo dell’Università, della Ricerca e delle Imprese) confrontarsi sul ruolo dell’intelligenza artificiale quale strumento di facilitazione per un necessario sviluppo sostenibile.

L’appuntamento, promosso dalla Camera di Commercio Italiana in Canada (ICCC) in collaborazione con le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte, prevede un fitto programma di incontri convegnistici, in modalità video conferenza, che verteranno principalmente su 4 aree di discussione: sanità, energia, economia circolare e mobilità.

Un summit pensato per dialogare sulle sfide che fronteggia l'Europa all’interno dal programma Next Generation EU e che, dall’altra parte dell’Atlantico, in particolar modo nel Québec, rappresentano già vettori di consolidata strategia e di politica industriale quali Green Economy e Digitalizzazione. E se in alcuni settori la pandemia ha già favorito i passi avanti dell'intelligenza artificiale, si pensi alla salute e alla mobilità alternativa, in altri gli ostacoli al suo sviluppo sembrano maggiori.

Per questo, anche grazie alla partecipazione di quelle Regioni come Emilia-Romagna, Lombardia e Piemonte che sono espressione di incubatori tecnologici e di un elevato numero di realtà imprenditoriali che hanno fatto dei Big Data e all’AI il loro punto di forza, il Forum presenta decine di case history di aziende virtuose e con modelli di business scalabili.