Macron vuole il clima in costituzione. A caccia di voti "verdi" per il 2022

Macron verso le presidenziali del 2022

Tra meno di due anni, nella primavera del 2022, scadrà il mandato alla presidenza di Emmanuel Macron, eletto nel 2017 e alla guida del partito En Marche. Un partito che ha vinto le elezioni parlamentari del 2017 con grande scarto, ma che ora si trova in una fase di stallo. In vista delle presidenziali del 2022 Macron potrebbe essere favorito se al ballottaggio arrivasse contro Marie Le Pen. Ancora non si intravede un terzo nome, ma c'è chi scommette sulla candidatura di Anne Hidalgo, sindaca di Parigi, socialista, legata ai partiti di sinistra e sostenuta dai Verdi. Per Macron potrebbe rappresentare un avversario ostico, visto anche che i Verdi francesi sono in netta ascesa, come dimostrato dalle Europee del 2019. Forse anche per questo Macron insiste sempre di più sulle tematiche ambientali.

Macron pensa al referendum sulla lotta climatica

In quest' ottica il presidente francese ha annunciato l'intenzione di indire un referendum a livello nazionale sugli emendamenti costituzionali relativi alla lotta al cambiamento climatico. Gli emendamenti intendono aggiungere i concetti di biodiversità, ambiente e lotta contro il riscaldamento globale all'articolo 1 della carta fondamentale. "Sarà una riforma costituzionale in un articolo. Secondo la costituzione, deve prima passare attraverso l'Assemblea nazionale, poi attraverso il Senato...Dopodiché, sarà sottoposta a referendum", ha detto Macron durante una riunione della Convenzione dei cittadini sul clima. A fine giugno, Macron ha espresso il suo sostegno all'iniziativa di aggiungere disposizioni sulla biodiversità e sulla lotta al cambiamento climatico alla costituzione del Paese. Il leader ha proposto di consentire ai legislatori di discutere l'iniziativa e quindi di indire un referendum nel 2021.