Greenaetwork, il social ideato da quattro italiani per salvare il pianeta

Greenaetwork: nasce in California la piattaforma digitale per salvare il pianeta. Ideato da quattro giovani italiani, il social network consente ad aziende, enti ed istituzioni di comunicare le proprie azioni di sostenibilità ambientale e sociale attraverso news, eventi, progetti e risultati in linea con l’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Con il claim "Team Up With Your Planet”, la mission è quindi chiara: mettere a contatto più realtà possibili attraverso una rete che favorisca concretamente il miglioramento della società e del pianeta. Parole confermate anche dalla nota che si legge sul comunicato: "Su Greenaetwork, si entra a far parte di una community di utenti attivi e consapevoli che vogliono agire". A dare il via ad un progetto così ambizioso, sarà la campagna crowdfunding sulla piattaforma produzionidalbasso.it a partire dal 20 aprile.