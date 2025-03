iCorporate e Greenberg Traurig Milano lanciano la collaborazione per guidare le imprese nel nuovo scenario normativo anti greenwashing

iCorporate, primaria società di consulenza di comunicazione corporate e finanziaria, che con la piattaforma proprietaria CallToSustainability offre un supporto a 360° per valorizzare i progetti di sostenibilità delle imprese, e Greenberg Traurig Milano, law firm internazionale con competenze multidisciplinari e focus su diverse tematiche ESG, hanno deciso di collaborare per proporre alle aziende un servizio integrato di consulenza ad ampio spettro. Un’offerta che include, oltre all’identificazione delle modalità e linguaggi più efficaci, anche la validazione dei contenuti testuali e visuali (come campagne pubblicitarie comunicati stampa, report di sostenibilità, materiali promozionali anche su siti web e social media) sotto il profilo della compliance.

Questa collaborazione risponde al bisogno crescente delle imprese di essere affiancate e facilitate nella comprensione delle nuove norme, oltre che indirizzate verso una comunicazione che sia già oggi conforme all’evoluzione normativa: corretta nei contenuti ma anche capace di coinvolgere e interessare gli stakeholder.

In particolare, iCorporate mette a disposizione le sue competenze nella comunicazione per valorizzare nel modo più efficace i percorsi di sostenibilità intrapresi dalle imprese, trasformandoli in una leva strategica per rafforzarne il posizionamento e la reputazione aziendale.

Da parte sua, lo studio GT Milano - grazie agli avvocati Luigi Fontanesi, Partner e Camilla Di Fonzo, Senior Associate, esperti in proprietà intellettuale, diritto della comunicazione commerciale e sostenibilità - offre una guida qualificata nel complesso dedalo normativo. Il team supporta le imprese nel processo di validazione dei contenuti, sia per i materiali di rendicontazione che per la comunicazione, garantendo la piena compliance con la legislazione nazionale ed europea.

“Il greenwashing rappresenta un rischio economico e reputazionale, con conseguente perdita della fiducia di consumatori e clienti, restrizioni ai mercati della UE e all’accesso ai capitali” afferma Viviana Poletti, Senior Advisor Reputation & Sustainability di iCorporate e responsabile #CallToSustainability. “Quindi una comunicazione corretta, validata sotto il profilo della compliance, è quanto mai oggi necessaria per prevenire tali rischi generati dall’aumento della complessità dello scenario normativo. E può rappresentare anche una opportunità: agire già oggi nella logica della maggior trasparenza e correttezza che anima le nuove norme europee può diventare un elemento distintivo e testimonianza di un impegno genuino.”

“La crescente complessità del quadro normativo europeo richiede alle imprese non solo di adeguarsi rapidamente, ma anche di trasformare la compliance in un vantaggio strategico”, aggiungono Luigi Fontanesi, Partner, e Camilla Di Fonzo, Senior Associate dello studio GT Milano. “Affrontare con serietà e precisione le nuove normative, come quelle in tema di green claims, non è solo una questione di conformità, ma un’opportunità per rafforzare la fiducia degli stakeholder e dimostrare un impegno concreto verso la sostenibilità.