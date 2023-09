L'Italia punta sul fotovoltaico, potenza più che raddoppiata nel 2023

Boom del fotovoltaico in Italia

L’Italia punta forte sul fotovoltaico. Nei primi sei mesi del 2023, nel nostro Paese sono stati installati oltre 2.300 MW di potenza, con una crescita del 129% rispetto al primo semestre del 2022. Come scrive E-Gazette.it, il 47% della potenza connessa nella prima metà del 2023 (1.096 MW) è da imputare al settore residenziale (P < 12 kW), ma riprendono anche se in misura ancora limitata le installazioni dei grandi impianti sopra i 10 MW.

L'incremento delle connessioni degli ultimi 3 mesi è stato trainato dalla potenza connessa da impianti tra 20 kW e 1 MW e al settore utility-scale (impianti con potenza maggiore a 1 MW). La potenza connessa in tali settori nel secondo quadrimestre del 2023 ha registrato un aumento del 49% per il primo caso e del 89% nel secondo, rispetto al primo trimestre di quest’anno.

Nel secondo trimestre 2023 sono riprese le connessioni di impianti di potenza superiore a 10 MW che erano ferme da luglio 2022. In particolare, durante il secondo trimestre di quest’anno sono stati connessi in Italia 3 impianti: due da 10 MW, uno in Piemonte e uno in Puglia e uno da 36 MW in Sardegna.