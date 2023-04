La Finlandia punta sul nucleare: attivato il reattore più grande dell'Europa

Energia: la Finlandia scommette sul nucleare. Attivato il reattore più grande dell'Ue

La Germania spegne le tre centrali nucleari, dopo averne rinviato la programmata chiusura per l'esplodere della crisi ucraina. Mentre la Finlandia mette in produzione il più potente (e costoso) reattore europeo. L'impianto, il più potente del continente per capacità di produzione, ha completato la fase di test - che è durata durata più di un anno - e ha iniziato la produzione regolare, per quello che viene ritenuto un importante passo verso l'autosufficienza elettrica del Paese.

L'impianto, che si chiama Olkiluoto 3 e ha una capacità di 1.600 megawatt. Questo è stato collegato alla rete elettrica nazionale finlandese nel marzo del 2022. Da sabato (15 aprile) ha cominciato la normale produzione, anche se con un ritardo di 14 anni rispetto al piano originale.