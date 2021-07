Letteratura green, Federico Butera vince il premio italiano per l’ambiente

Giunge al termine la prima edizione del premio letterario green, "Demetra", ispirato al nome della dea greca, pensato da Comieco ed Elba Book Festival, con il sostegno di ESA Ambiente, Unicoop Tirreno e il patrocinio del Parco Nazionale Arcipelago toscano.

La giuria, composta da Ermete Realacci, presidente Fondazione Symbola; Sabrina Giannini, giornalista e scrittrice; Ilaria Catastini, editrice; Duccio Bianchi, responsabile scientifico; Giorgio Rizzoni, direzione Elba Book, ha premiato, tra le 38 opere candidate, proposte da 25 editori indipendenti, quelle che sono state ritenute le migliori pubblicazioni a tema ambientale di carattere saggistico e di inchiesta in lingua originale italiana da editori indipendenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 15 maggio 2021.

Federico M. Butera, autore di “Affrontare la complessità. Per governare la transizione ecologica” (Edizioni Ambiente) si è aggiudicato il primo posto, vincendo una somma di 4.000 euro. Al secondo posto Antonio Massarutto con “Un mondo senza rifiuti? Viaggio nell’economia circolare” (Il Mulino), che ha ricevuto un premio di 2.000 euro.

Inoltre, la giuria assegnato un premio speciale a Federico Brocchieri, autore di “I negoziati sul clima” (Edizioni Ambiente) che si aggiudica l’opera di Marco Nereo Rotelli “Libro senza tempo”: una piccola scultura in polvere di marmo riciclato, disegnata con pigmenti naturali nel rispetto delle materie prime naturali, a dimostrare che anche fare arte è un atto responsabile e consapevole.

La giuria ha assegnato anche tre menzioni a: Telmo Pievani, Mauro Varotto, per “Viaggio nell’Italia dell’antropocene” (Aboca), Fausta Speranza, per “Il senso della sete” (Infinito edizioni) e Emanuele Bompan, per “Che cos’è l’economia circolare” (Edizioni Ambiente). Infine, fuori concorso, è stata attribuita una menzione speciale a Umberto Mazzantini, responsabile nazionale Isole Minori di Legambiente e responsabile Mare di Legambiente Toscana, per l’opera “Figurine marinesi e altre storie” (Acqua dell’Elba).

"Il Premio Demetra, promosso da Comieco all’interno della manifestazione Elbabook dedicata all’editoria indipendente, ha avuto un successo superiore a quanto ci aspettassimo”, ha dichiarato Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e della giuria del Premio. “La quantità e il livello delle opere che sono arrivate ci ha spinto a far ricorso anche alle menzioni per segnalare le opere di maggiore qualità".

(Segue la dichiarazione...)