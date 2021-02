Hogan, pellami rigenerati e plastiche riciclate: le nuove sneakers sostenibili

Sostenibilità, Hogan punta investe sulle sneakers

“Creare scarpe è un’arte. L’impronta stilistica è parte di un processo complesso, perché ogni calzatura è fatta di decine di componenti, che devono trovare un’armonia tra tecnica e creatività. A maggior ragione per un brand come Hogan, che promette da sempre scarpe funzionali e comodo, oltre che belle”, così Andrea Della Valle, vicedpresidente del gruppo Tod’s e presidente di Hogan, introduce a Milano la capsule di scarpe e abbigliamento tutta all’insegna della sostenibilità battezzata 3R (recycle, reduce, reuse).

Hogan 3R, spiega Della Valle in un’intervista rilasciata al Sole 24 Ore, “è una capsule per essere sostenibili dalle sneaker ai capispalla”, che serve anche a “ripensare, ridisegnare, rispettare”. In particolare, la creazione delle sneakers si basa sul concetto di recupero, tutte interamente realizzate con “pellami rigenerati, plastiche riciclate e suole ultra leggere, prodotte dal recupero di scarti industriali”.

La collezione, racconta Andrea Della Valle al Corriere della Sera, “è nata da un gesto d’amore verso la nostra terra e le persone che la abitano. Prendere coscienza delle tematiche ambientali vuole dire credere in un’innovazione di prodotto e a un utilizzo più responsabile delle risorse, privilegiare scelte di qualità e funzionalità”. Responsabilità e sostenibilità, innovazione e recupero, diventano le parole chiave del mondo del fashion. A fare da traino è sicuramente il momento storico nel quale siamo immersi, così come “la sensibilità delle nuove generazioni verso i temi ambientali”, specifica Della Valle. “Il lockdown– conclude il presidente di Hogan– ha accelerato molti processi, la nuova sfida ora, quanto l’Europa aprirà, sarà riuscire a rivivere l’esperienza di acquisto in presenza, riportare la gente nei negozi”.