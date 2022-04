Ricerca nucleare, Italia tra i leader: secondi in Europa solo a Uk e Germania

Nucleare, l'Italia tra i leader nella ricerca: 7o posto al mondo. In Europa sul podio con Germania e Francia

Italia avanti in Europa nella ricerca sull’energia nucleare. Ecco quanto emerge da un’analisi Elsevier - uno dei più importanti editori scientifici del mondo con più di 3000 riviste accademiche in ogni ambito - che prende in considerazione oltre 70.000 paper in tutto il mondo negli ultimi 6 anni (2016-2021). I ricercatori italiani salgono sul podio dell’Unione Europea (EU27) in termini di pubblicazioni scientifiche insieme a quelli francesi e tedeschi.

“Un risultato non da poco - commenta Claudio Colaiacomo Vice President Global Academic Relations di Elsevier - considerando soprattutto che Francia-Germania-Italia coprono più del 60% delle pubblicazioni dell’Unione Europea (10.200 papers su 17.000)”. Inoltre, guardando invece il settore della ricerca in generale, in numeri assoluti, l’Italia è al 7° posto nel mondo mentre Germania 4° e Francia appena sotto all’8° posto.

La ricerca accademica sul nucleare

Dal 2016 a oggi sono più di 2.600 le pubblicazioni accademiche sul nucleare attribuite all’Italia, e vantano livelli di citazioni più alti della media globale. Infatti, guardando alla qualità della ricerca scientifica misurate in termini di citazioni normalizzate (FWCI), l’Italia produce ricerca di qualità superiore non solo alla Cina e USA, ma anche superiore a Francia e Giappone, cioè paesi con una consolidata tradizione di ricerca e sviluppo nucleare.

Nei top 15 paesi più prolifici al mondo solo UK e Germania hanno FWCI più alto dell’Italia e non di molto – Italia 1,11, Germania 1,15 e UK 1,20. E non è tutto: quasi uno su cinque degli articoli italiani sulla ricerca nucleare appaiono nelle riviste più autorevoli al mondo (top 10%). Fra i principali centri italiani per la ricerca sul nucleare, Elsevier censisce ai primi tre posti l'Istituto nazionale di Fisica Nucleare con 713 pubblicazioni tra il 2016 e il 2021, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, le energie e lo sviluppo economico sostenibile con 468 pubblicazioni e il Politecnico di Milano con 305.