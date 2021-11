Sostenibilità, nasce UEA Italia: un binomio tra business e agricoltura

Sostenibilità, nasce UEA Italia, l'Unione Europea Agricoltori Italia specializzata nella coltivazione di piante officinali

Un mondo più green e sostenibile, all’insegna della salute e del benessere, senza però trascurare il business. È questo il futuro. Lo sanno bene i fondatori di UEA Italia, (acronimo di Unione Europea Agricoltori Italia), la nuova realtà imprenditoriale “Made in Nature” con base a Milano e una rete di partner in tutta Europa, specializzata in coltivazione di piante classiche e particolari, per tutti i climi e per tutte le esigenze, ma con un focus preciso: le piante officinali.

UEA Italia unisce l’esperienza di specialisti del verde attivi sin dal 1983 con la creatività di giovani professionisti altamente qualificati. Un mix di tradizione e innovazione per guardare al futuro nel segno dello sviluppo sostenibile, diffondendo la cultura green per dare risposte alle esigenze attuali ma soprattutto a quelle future.

La nuova realtà imprenditoriale si pone come punto di riferimento nel settore dell’agricoltura, con un obiettivo strategico: vendere ai propri clienti colture ad alta produttività e di conseguenza ad alto reddito, per generare business ma anche per migliorare la qualità della vita della comunità. Non è un caso se UEA Italia ha scelto di concentrare le sue energie nella selezione e coltivazione non solo di piante ornamentali, per diffondere la bellezza della natura, ma anche e soprattutto nelle proposte di piante officinali dalle molteplici proprietà.