Sostenibilità, Machu Picchu: la prima meraviglia del mondo "Carbon free"

Machu Picchu, difficile trovare un luogo più suggestivo della celebre fortezza inca che sorge sulle Ande peruviane. Difficile trovare un luogo più fascinoso, ma anche più “green”. Infatti, Machu Picchu è stato certificato 100% Carbon Neutral dall’associazione Green Initiative.

Dunque, il sito storico peruviano della civiltà Inca è stato definito come "la prima destinazione turistica al mondo a zero emissioni di carbonio". Tutto ciò è stato ottenuto attraverso una stretta collaborazione tra realtà pubbliche e private nel tentativo di ridare vita a un turismo stremato dalla pandemia.

E quindi, quale miglior strategia se non quella del rilancio all'insegna della sostenibilità ambientale? Il programma di sviluppo sostenibile MP Carbon Neutral prevede una riduzione delle emissioni nette di carbonio sul Machu Picchu del 45% entro il 2030, e del 100% entro il 2050.

Sostenibilità, Machu Picchu: le attività green già svolte

Diverse le iniziative sino ad oggi portate avanti dalle Istituzioni e dai privati in termini di sostenibilità ambientale e riduzione delle emissioni di carbonio.

Tra queste si citano: installazione di un impianto di trattamento dei rifiuti organici (l'unico in Perù): si tratta di un impianto di pirolisi per la trasformazione dei rifiuti in carbone naturale; avvio di un impianto di trasformazione del petrolio per la produzione di biodiesel e glicerina da oli vegetali scartati da case e ristoranti della zona; riduzione dell'utilizzo della plastica all'interno del sito archeologico; avvio di un processo di riforestazione con 1 milione di alberi di specie originarie della zona