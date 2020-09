Stalle intelligenti, la tecnologia 4.0 degli allevamenti del futuro

Gli allevamenti del futuro diventano 4.0 attraverso sensoristica, soluzioni IoT integrate, intelligenza artificiale e blockchain, grazie all'avvio della collaborazione tra DNV GL - Business Assurance e Cynomys, startup genovese che ha brevettato una soluzione IoT per il monitoraggio ambientale dei gas nocivi in stalla e l'analisi dei consumi in allevamento.

L'accordo, riporta Italia Oggi, punta a favorire l'efficienza delle supply chain in zootecnia, grazie alla soluzione Cynomys, da installare in azienda, con cui saranno monitorati da remoto e in tempo reale i parametri ambientali dei locali di stabulazione. Tra questi le concentrazioni di ammoniaca, acido solfidrico e altri gas, oltre alla misurazione dei consumi energetici, idrici e dei mangimi.

I dati raccolti, verificati da DNV GL e tracciati su tecnologia blockchain, riporta ancora Italia Oggi, saranno poi fruibili in trasparenza per mezzo di un QR code. Il sistema consentirà agli allevatori di conciliare produttività ed efficienza della filiera con la garanzia del benessere animale e del rispetto dei requisiti di sostenibilità ambientale. Specie in materia di emissione dei gas serra.

Il Cynomys Livestock System non si ferma alla zootecnia. In altri settori merceologici è in corso la sperimentazione. "Con un utilizzo combinato di blockchain, Internet of Things e Intelligenza Artificiale si possono migliorare performance, efficienza e trasparenza dei processi", spiega Renato Grottola di DNV GL.