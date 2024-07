Hisense e Insuperabili: al via la partnership per la stagione 2024/2025

Gli scatti d'Affari

Hisense, con Insuperabili per la stagione 2024/2025: cresce il supporto verso le iniziative di inclusione sociale attraverso lo sport

Hisense ha recentemente annunciato la sua collaborazione con Insuperabili per la stagione 2024/2025. Insuperabili è un club di calcio per persone con disabilità cognitive, relazionali, affettivo-emotive, comportamentali, fisiche, motorie e sensoriali. Questa partnership, inaugurata ufficialmente il 27 giugno, segna un'importante tappa nel percorso di Hisense verso il supporto delle iniziative sociali e dell’inclusione attraverso lo sport.

Hisense e Insuperabili condividono la stessa visione del calcio come un potente strumento di socializzazione e integrazione, capace di migliorare significativamente la salute psico-fisica, la soddisfazione personale e la qualità della vita degli atleti e delle atlete coinvolti. “Collaborare con Insuperabili è per noi motivo di grande orgoglio”, ha raccontato Gianluca di Pietro, CEO di Hisense Italia. “Condividiamo con loro la convinzione che lo sport – e in particolare il calcio – possa essere un veicolo di cambiamento positivo e inclusione. Siamo entusiasti di contribuire a questa causa, supportando gli atleti e le atlete di Insuperabili nel loro percorso di crescita”.

Davide Leonardi, Presidente di Insuperabili, ha dichiarato: “La collaborazione con Hisense rappresenta una straordinaria opportunità per ampliare l’impatto delle nostre iniziative. Insieme, possiamo offrire a sempre più persone l’opportunità di vivere il calcio come strumento di inclusione e crescita personale”.

La partnership tra Hisense e Insuperabili prevederà numerose iniziative nel corso della stagione, volte a promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva delle persone con disabilità nel mondo dello sport. Tante le attività che vedranno protagonisti gli Insuperabili, supportati dalla tecnologia e dall’innovazione di Hisense.