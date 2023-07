Icona dei social, Simone Etere

E’ una vera icona sui social Simone Etere, Personal Trainer che promuove uno stile di vita sano, e allenamento consapevole, tra palestra e fitness.

I suoi video su IG sono virali e unici; sì, perché Simone è uno dei simboli del calisthenics, in particolare una skill che realizza con forza e creatività rimanendo appeso con la sola forza del collo ed conosciuto per le sue evoluzioni folli in tutto il mondo.

“Dopo la pandemia l’allenamento a domicilio è aumentato tantissimo”-sottolinea Etere-“ho iniziato grazie a mio fratello. Mi aveva regalato una barra da trazione, un attrezzo che andava molto di moda piu’ di 10 anni fa. Allenandomi da solo ho sviluppato e perfezionato vari esercizi, poi ho studiato e mi sono formato professionalmente con vari attestati con il CONI e la Federazione Italiana Fitness. In seguito ho iniziato a fare i miei corsi, anche on line, a domicilio e all’aperto”

Cosa vuole la gente oggi?

“Tutto è cambiato, moltissimi prediligono l’allenamento on line; a livello fisico gli obiettivi sono il miglioramento degli addominali, la parte posturale, l’allenamento a corpo libero, funzionale avanzato, sviluppare la forza e i muscoli, non piu’ la massa. Per quanto riguarda il calisthenis, migliora la tonicità e la definizione. Oggi si punta alla qualità non più alla quantità e alla grandezza di muscoli”

Etere lavora soprattutto tra Toscana, Emilia Romagna e Umbria; tra i suoi obiettivi futuri c’è anche una linea di integratori.

Il suo metodo si basa su allenamenti sempre diversi; “la gente si stanca a fare sempre la stessa scheda; con il corpo libero ci sono altri risultati e benefici.

Il calisthenics è molto amato, c’è quello basic, per il miglioramento e la forza muscolare, i piu’ esperti invece, si spingono sino alle piu’ spericolate acrobazie, come me del resto!”