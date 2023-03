Il mondo del cinema, la sua ripresa; Il parere dell’attore Daniele Pompili

La pandemia ha certamente portato un blocco generale e il mondo dello spettacolo del cinema è tre i settori che ne ha risentito di più, infatti la ripresa è stata lenta e molto incerta, ma, come tutte le cose belle, é ripartita; il cinema é arte e storia e cultura e allo stesso tempo é svago ed una buona percentuale di persone per fortuna ha avuto la voglia di tornare al cinema.

Così la pensa l’attore Daniele Pompili, in uscita con il film “All in one day” su Prime Video e nelle sale UCI cinema in tutta Italia.

Pompili, che ha iniziato da giovanissimo, ha lavorato in tv e nel cinema, ma è stato il cortometraggio presentato a Venezia a spalancargli la porta della carriera artistica.

Pompili è il protagonista di un giallo, “All in one day”, diretto dal regista Massimo Paolucci; è la storia di Daniele, manager di professione, che vedrà sconvolgere la sua vita a causa di una notizia inaspettata.

Patrocinato dalla Regione Lazio, prodotto da Alberto De Venezia per Ipnotica Film srl, All in one day ha visto le riprese nella capitale, tra il quartiere dell’EUR e il litorale, 9 settimane di intenso lavoro.

Oggi si gira in 4k e si può sbagliare anche più volte senza troppi disagi; forse negli Anni 50 e 60 un attore doveva essere molto più preparato. Ma credo che la formazione sia molto importante, e bisogna sempre allenarsi a livello mentale per prepararsi ai vari ruoli, sia a livello di memoria, sia a livello emozionale e psicologico”.

Pompili è orgoglioso di essere il protagonista di questo film, che rappresenta una prova da attore per il grande schermo. “Ringrazio la produzione di Alberto De Venezia e tutta la squadra che ha lavorato con me”. Si occupa della fotografia Marko Carbone, mentre il montaggio è a firma di Andrea D’Emilio, le scenografie sono di Tonino Di Giovanni, i costumi di Patrizia Zappalà, trucco e parrucco di Deborah Bisterzo. La colonna sonora è stata affidata alla band pugliese ITNA, le cui sonorità fondono quelle del punk rock anni Ottanta all’elettronica moderna. Produttori associati del film sono Cristiano Frasca e Salvatore Digiacomo.

“Non mi fermo, pero’”-conclude-“la mia passione, spero, mi porterà lontano; ci credo fermamente e voglio farcela…e non solo in un solo giorno!”

Instagram daniele_pompili_real

www.danielepompili.it

Facebook daniele pompili