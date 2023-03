Il nuovo libro di Gemma Lenoci, un must-read per ogni ragazza ambiziosa

Gemma Lenoci è la giovane imprenditrice che sta ispirando una generazione di donne a diventare leader di se stesse con il suo nuovo libro, ‘CEO di te stessa’

Il 31 Marzo esce CEO DI TE STESSA, di Gemma Lenoci, giovane imprenditrice, che ha messo a disposizione delle altre ragazze tutta la sua esperienza nel settore delle strategie di social media marketing e del mindset vincente per raggiungere il successo personale e professionale.

Gemma, che oggi vive a Dubai, ha una vita che è sempre stata fatta di cambiamenti, sacrifici, lavorando 7 giorni su 7 anche oggi, al di là dell’immagine esteriore di un’esistenza in una delle città simbolo del lusso internazionale.

Quante persone si rivolgono a te per diventare imprenditrici di se stesse?

“Tutti i giorni ricevo messaggi da ragazze che mi seguono sulle storie instagram e tik tok e mi dicono che riesco a motivarle, che vedono cio’ che ho fatto come qualcosa a cui anche loro ambiscono e non è impossibile.

Mi chiedono consigli sul social media marketing, sulla motivazione e gli obiettivi, che non sono da trascurare perché senza quelli, chiari e a lungo termine e pensando in grande non si va da nessuna parte!

I contesti italiani oggi sono negativi e pessimisti e limitati, anche l’università spesso ti induce a non pensare in grande”.

Quali difficoltà hai avuto tu come donne e come professionista del settore?

“Sicuramente è stato difficile trovare la mia vera strada da percorrere soprattutto per il contesto e le persone che mi hanno influenzato dandomi consigli sbagliati; non è facile trovare persone che possano formarti e darti consigli validi.

A un certo punto, per me, nella mia vita, è arrivato Diego, al mio fianco e anche il mio mentore, che con la sua esperienza mi ha aiutato, spronato, è stato un valore aggiunto”

Come nasci come scrittrice?

“Come scrittrice nasco nel momento in cui ho capito di aver imparato a mie spese molte nozioni ed esperienze e dopo diversi percorsi di crescita personale”-dice Gemma-“gli errori e i cambiamenti mi hanno aiutato a capire la mia giusta direzione, chi voglio essere veramente con tutto cio’ che comporta, come la paura di fallire, il giudizio altrui, la bassa autostima.

Il mio desiderio di scrivere nasce dalla voglia di condividere cio’ che ho imparato; mi rivedo nelle altre ragazze, ero così tanti anni fa. Oggi voglio dar loro la possibilità di capire che basta volere e impegnarsi e si puo’ ottenere e realizzare qualsiasi sogno.

Essere donna significa sicuramente e spesso partire svantaggiate, è innegabile, ma con la forza volontà si puo’ veramente far tutto.

Io h studiato in Bocconi, ma vincendo borse di studio e nessuno mi ha regalato nulla”.

Come vedi la tua generazione oggi?

“Tante ragazze hanno voglia di mettersi in gioco, ma si autolimitano per poca stima e paura di sbagliare;è successo anche a me in passato, è una cosa normalissima. In realtà i social hanno deviato la testa dei giovani, c’è chi non ha voglia di fare nulla, chi non vuole fare fatica per avere successo. Sono tanti gli account che mostrano una vita di lusso sfrenato senza far capire che dietro quell’esistenza occorre lavoro e sacrificio.

Non esiste la formula del voler tutto subito e facile.

Ci si concentra, poi, su nuove professioni anche un po’ truffaldine a volte e sul fare soldi facilmente, ma così non si va da nessuna parte e molte ragazze si butteranno su lavori fatui che daranno loro problemi come mogli e madri e non costruiranno competenze e skill concrete per il loro futuro”.

Progetti futuri dopo il libro?

“Far crescere la mia unlike agency, la mia agenzia di marketing e anche la prima piattaforma che unisce content creator a brand, nuovissima professione che molti richiedono e che all’estero è già in voga; poi voglio continuare nella mia strada da imprenditrice, alimentare il mio brand di moda e costruire la community che spero diventi piu’ grande.

Sogno di fare corsi formazione nel life coaching perché vorrei lavorare solo su questo in futuro, lavorare con le ragazze, supportarle e creare una sorta di hub per crescita personale e successo.

Dopo l’uscita del libro faro’ un corso on line sulla crescita personale, sulla motivazione e gli obiettivi ; credo ci sia proprio bisogno da parte delle ragazze di trovare questo punto di riferimento in una loro coetanea che ce l’ha fatta!”

Cosa ti aspetti dall'uscita di questo libro?

“Sono felicissima di aiutare tutte le ragazze e donare loro una motivazione in piu’; la mia è una guida basic ma se posso aggiungere anche in minima parte un cambiamento, avrò raggiunto il mio scopo. E’ questa la molla e cio’ che mi rende felice, vedere che le ragazze si sentono motivate e poter dare loro la possibilità di svoltare in un mondo troppo veloce e improntato soprattutto in Italia sull’invidia.

Sto cercando di creare una community di ragazze che possano sostenersi a vicenda e alimentare la stima di se stesse.

Io ero totalmente negativa e sono riuscita a cambiare la mia vita, anche se ho ancora tanta strada da fare e non mi sento arrivata, ma non mi lamento.

Cio’ che mi ha fatto svoltare è la crescita personale e aver imparato a usare i social media per obiettivi piu’ grandi, aggiungendo valore agli altri e utilizzando i social per il mio lavoro”