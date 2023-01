Il trend setter del Real Estate, Sergio Alberti

Sergio Alberti, Italiano residente a Dubai, broker immobiliare internazionale, ha gestito operazioni immobiliari (oltre che in Italia) in Kenya, in Grecia, Miami, Londra e, soprattutto Dubai.

I grandi progetti imminenti di Alberti, antesignano di tendenze del settore, sono condensati nel primo libro di Sergio Alberti e il primo corso di formazione Skills 1.0 della Sergio Alberti Academy: una formazione altamente professionale nel mondo del reale estate dove, oltre a Sergio Alberti, altri importanti docenti hanno contribuito con le loro competenze ad arricchire l’Academy.

L’universo del real estate, la giurisprudenza, la finanza, il marketing & comunicazione legati al mondo immobiliare sono i capisaldi delle lezioni di questo corso altamente performante, ideale sia per agenti immobiliari che vogliono migliorare le loro conoscenze e sia per chi agente immobiliare non è ma vuole apprendere le skills giuste per entrare in questo mondo.

Il libro invece sarà una sorpresa, emotivamente importante oltre che tecnicamente assai interessante.

“In effetti da tempo avevo nel cassetto il progetto della mia Academy”-dice Alberti-“ma ero bloccato nello sviluppo dello stesso perché avevo paura che potesse venire confuso dal pubblico come uno dei tanti video corsi che inflazionano il web insegnando a come ottenere grandi guadagni, come fare grandi vendite.

La mia Academy, invece, parla della mia grande esperienza quasi quarantennale nel real estate mescolata alle lezioni di altri 4 docenti di altissimo spessore.

Quindi un vero e proprio percorso formativo a 360 grandi di alto livello nel mondo immobiliare.

Il libro invece parla della mia storia (con molte sorprese) e di alcuni risvolti interessanti della mia lunga attività”.

Questa Academy quindi è come la ciliegina sulla torta dell’attività di Alberti, non solo come agente immobiliare di grande esperienza, ma anche come formatore e divulgatore in materia immobiliare; sulla sua pagina Instagram aveva postato un evento a Catania, dove, davanti ad un folto pubblico, aveva parlato ininterrottamente per 2 ore e mezza del mercato immobiliare di Dubai e del metaverso.

“Da sempre faccio il formatore per i nostri agenti e partner, oltre che che in convegni/eventi a cui vengo invitato, quindi ho creduto fosse arrivato il momento giusto per aprire il cassetto e tirare fuori il progetto Academy!”

Parliamo di Dubai: un periodo eccezionale per questo mercato immobiliare.

“Nell’ultimo anno i prezzi degli immobili sono aumentati, credo, del 20-25% per via di una richiesta incredibile. Le nuove costruzioni vanno sold out subito dopo il lancio di presentazione!

Comunque rispetto alle grandi metropoli mondiali, nonostante l’aumento dell’ultimo anno, i prezzi sono ancora molto interessanti e il momento è giusto per entrare in questo mercato”.

Aprirai prossimamente un ufficio a Milano?

“Sì, da tempo ho questa idea, ma ho dovuto cercare i collaboratori idonei per la nostra attività.

Siamo in fase di ricerca avanzata e spero tra qualche mese di essere pronti.

Saremo la prima società immobiliare ad avere uffici effettivi a Dubai e Milano!”