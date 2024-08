Incidente mortale sul lavoro nel bergamasco: camionista travolto e ucciso nel piazzale di un'officina

Nel pomeriggio di ieri, un tragico incidente sul lavoro è avvenuto a Pontida, dove un camionista di 44 anni, Durmea Dunitru Florin, originario della Romania, ha perso la vita. Mentre si trovava nel piazzale di un'officina, dove aveva portato il suo camion per una riparazione, è stato investito da un altro camion in retromarcia. Nonostante l'intervento immediato del personale sanitario, giunto sul posto con un'ambulanza e un'automedica del 118, l'uomo è stato dichiarato morto.

Indagini e rilievi delle autorità

Dopo l'incidente, la vittima è stata trasportata all'obitorio dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo per l'autopsia. I carabinieri, insieme all'Agenzia di Tutela della Salute (ATS), hanno effettuato i rilievi necessari per accertare le dinamiche dell'incidente. Le autorità stanno lavorando per chiarire le circostanze dell'accaduto e valutare eventuali responsabilità.