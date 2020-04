Innovation Village, la pandemia da Covid non ferma la didattica a distanza

Al via domani, i webinar di Innovation Village, il principale network sull’innovazione del Centro-Sud. In programma a marzo presso il Museo nazionale Ferroviario di Piatrarsa, Innovation Village 2020 era stato rinviato per l’emergenza sanitaria.

L’innovazione però non si ferma e riparte virtualmente con una serie di incontri che proseguiranno per tutto il mese di maggio. “Parleremo di ricerca, innovazione, economia circolare, trasferimento tecnologico e di strumenti e tecnologie in grado di favorire la ripartenza delle imprese in questo momento delicato”, afferma Annamaria Capodanno, direttore di Innovation Village (nella foto). “La nostra sede sarà un villaggio virtuale attraverso questo ciclo di webinar organizzato in collaborazione con TecUp e altri partner della manifestazione”.

Il primo incontro è in programma domani con “Gli strumenti del Credito di imposta per R&S, Innovazione e Design”. Il seminario, coordinato da Francesca Cocco, Marco Abbro e Andrea Canonico, è organizzato in collaborazione con Knowledge for Business e si terrà sulla piattaforma Zoom. Per

Il secondo invece, in programma giovedì 30 aprile, ha per titolo “Approccio sistemico al riciclo delle materie prime e degli scarti”, con Mario Malinconico, direttore di ricerca dell'Istituto per polimeri, compositi e biomateriali del Cnr (IPCB-Cnr) e presidente ATIA-ISWA.