Turismo sostenibile, disco verde dell'Ue per il progetto italiano Be.Cultour

Dopo aver sbaragliato un’agguerrita concorrenza di 89 progetti concorrenti, grazie al punteggio record di 15/15 raccolto in fase di valutazione, si avvia la fase di preparazione del grant del progetto “Be.Cultour” - “Beyond CULturalTOURism: heritageinnovation networks as drivers of Europeanisationtowards a human-centred and circulartourism economy”– coordinato dal Cnr-Iriss, e finanziato sulla call H2020-SC6-Transformations-2020 con circa 4 milioni di euro. Iniziativa conferma la sua leadership sui temi della finanza sostenibile e sui fondi europei agendo come advisor del Cnr e come partner del programma.

Il progetto “Be.Cultour” svilupperà strategie innovative per promuovere unturismo culturale, che si allontana da un approccio consumer-oriented del tipo “stop-and-go” verso uno approccio che pone le persone e i modelli di economia circolare al suo centro, prestando attenzione all’ambiente, alle comunità e alla diversità culturale.

La forza trainante del progetto è rappresentata da un partenariato di eccellenza ben diversificato di organizzazioni provenienti da 18 regioni dell'UE e dei paesi terzi. Il progetto coinvolgerà una comunità di oltre 300 innovatori (autorità locali e regionali, distretti e associazioni, musei e enti turistici, imprenditori, camere di commercio, cittadini, ricercatori, professionisti e partner) in 6 regioni pilota che contribuiranno a co-creare soluzioni innovative del tipo place-based per un turismo culturale “human centered” e circolare. Il progetto ha una durata di 36 mesi e prevede attività di replicazione in altre regioni-mirror.

Nell’ambito del progetto Be.Cultour, Iniziativa è leader delle attività relative alla creazione di sinergie e uso efficiente dei fondi strutturali europei per il settore del turismo culturale e si occuperà dell’implementazione di strumenti finanziari innovativi e sostenibili, in coerenza con i risultati derivanti dal progetto europeo H2020 Clic in fase di realizzazione.

In questo modo, Iniziativa conferma la sua rilevante specializzazione sui temi della ricerca e dell’innovazione anche nell’ambito del patrimonio culturale e del settore turistico con un focus, in particolare, nella progettazione ed implementazione di strumenti finanziari innovativi. Inoltre, coerentemente con le strategie di sviluppo sostenibile e con gli ambiti di interesse, Iniziativa si specializza sempre di più sulle tematiche relative all’economia circolare. Infatti, negli ultimi tre anni Iniziativa è diventata partner/fornitore di altri due progetti nell’ambito del settore aeronautico con focus sull’economia circolare: il progetto europeo Eacp-Eurosme, finanziato dal programma Cosme e coordinato dal Distretto aeronautico campano, nel quale Iniziativaè fornitore, ed il progetto “Samba”, finanziato dal bando del Mise “Fabbrica Intelligente”, nel quale Iniziativa è anche partner.

“Negli ultimi dieci anni abbiamo supportato circa 400 milioni di euro di progetti di ricerca e sviluppo. Nel periodo 2014- 2020, grazie al prezioso contributo del nostro ufficio di Bruxelles, abbiamo supportato con successo con partner italiani sia sui bandi di Horizon 2020 sia su altri programmi europei contribuendo così allo sviluppo di innovazioni che concorrono ad alimentare il vantaggio competitivo della nostra società e quello dei nostri clienti. Complessivamente abbiamo finanziato quasi 70 milioni di programmi di R&S sui fondi a gestione diretta della Ue. Essere selezionati come partner del progetto Be.Cultour, finanziato da un programma altamente competitivo come Horizon 2020, è per noi un importante riconoscimento della qualità dei servizi che eroghiamo a supporto dello sviluppo di organizzazioni e territori. Si conferma così il nostro posizionamento come advisor di nicchia e di eccellenza. Non miriamo ad essere i più grandi ma ad essere considerati unici per i nostri clienti”, dichiara Ivo Allegro, ad di Iniziativa.