Khleo: Il marchio che unisce eleganza, raffinatezza e impegno etico

Khleo è sinonimo di un marchio che significa eleganza, raffinatezza e impegno etico. Si posiziona come l'emblema dello stile per le donne di successo che incarnano la forza, la determinazione e la sensualità. La sua capsule collection, concepita per vestire un universo femminile di successo che affronta la vita con sicurezza e stile e si presenta come simbolo di qualità, vestibilità e innovazione.

Il 15 Dicembre in Via della Spiga 15, dalle ore 17:30 alle 20:30, si terrà il cocktail natalizio che anticiperà, ad un pubblico selezionato, un’anteprima della collezione.

Khleo è il brand che Monica Pagano, affermato avvocato d’affari lombardo, lancia nel mondo della moda per vestire la professionista che vive la vita frenetica del business, ma non rinuncia all’eleganza e allo stile.

La filosofia di Khleo si basa sull'eccellenza, sull'indipendenza e sull'autenticità. Ogni tessuto è selezionato con cura per garantire comfort e durabilità, mentre i dettagli sartoriali aggiungono un tocco di lusso inconfondibile. Dai capi da lavoro impeccabili ai look per cene e cocktail , Khleo offre una gamma completa di opzioni per ogni occasione, riflettendo il carattere autentico e la versatilità delle donne di successo.

Il marchio si rivolge a persone che apprezzano la comodità senza compromettere lo stile, sensibili alla sostenibilità ambientale e desiderose di materiali innovativi e responsabili.

Il marchio Khleo abbraccia una filosofia cruelty free, impegnandosi verso un futuro rispettoso dell'ambiente e degli animali. La scelta è il risultato di un lungo percorso di ricerca e sviluppo, focalizzato sull'identificazione di alternative innovative e sostenibili senza compromettere lo stile e la qualità.

“Khleo crede nel cambiamento nell'industria della moda verso pratiche più sostenibili e cruelty-free", ha dichiarato Monica Pagano, titolare del marchio. "La nostra decisione di eliminare completamente l'uso di pelle e pelliccia rappresenta un passo fondamentale verso un futuro più etico e rispettoso dell'ambiente. Siamo convinti che sia possibile creare prodotti di alta qualità senza compromettere il benessere degli animali o il nostro pianeta.”

La scelta è parte di un impegno più ampio per ridurre l'impatto ambientale dell'industria della moda, abbracciando pratiche produttive sostenibili, l'uso di materiali riciclati, la produzione 100% made in Italy e la trasparenza lungo l'intera catena di approvvigionamento. “Ho scelto di avere solo produzione 100% italiana per la mia linea”, ha dichiarato Monica Pagano, “perché voglio sostenere i nostri artigiani, che sono il tessuto sociale del nostro Paese. Ho voluto mettere in Khleo lo stesso sostegno che ogni giorno col mio lavoro di legale offro ai piccoli artigiani in difficoltà.”

