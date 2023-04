L’importanza del digital per la crescita di un’azienda

Le strategie digitali sono fondamentali per il successo di una società o un brand; ma più che mai oggi è necessario strizzare l’occhio alla sostenibilità, come valore aggiunto di un progetto e come concetto necessario alle professioni di qualsiasi settore.

Antesignano da questo punto di vista e Ivan Bosnjak, fondatore di Beconcept, tra i primi a livello Europeo ad avere un'iniziativa di sostenibilità. Per ogni progetto completato, infatti, viene piantato un albero nel mondo, una filosofia che dimostra l’impegno per un futuro migliore e rappresenta un valore aggiunto per le aziende che cercano di fare la differenza. Nel 2022, Beconcept ha piantato oltre 250 alberi, dimostrando l’attenzione alla sostenibilità e all'impatto ambientale delle attività.

“Fare scelte sostenibili non rappresenta unicamente un modo per rispettare la natura, ma anche un modo per condividere ideali con i clienti che sceglieranno l’agenzia per le proprie strategie digitali”-sottolinea Bosniak-“l’approccio sostenibile conferma una visione lungimirante che riesce a unire ai progetti nel digitale un valore dal respiro più ampio, che risuona con il lato umano di ogni azienda”.

Beconcept - www.beconcept.studio, agenzia creativa situata a Asola (MN), è specializzata nello sviluppo e nell'implementazione di strategie digitali per i propri clienti. Fondata nel 2018, ha registrato una crescita di fatturato medio annuo del 53% per gli ultimi cinque anni. Questo risultato va a unirsi alla loro visione unica di far incontrare digitale e sostenibilità.

Progettazione e sviluppo di siti web, e-commerce, strategie di marketing, SEO e SEA, direzione artistica sono solo alcuni dei servizi di Beconcept. L'obiettivo principale è fornire risultati concreti e tangibili per ogni cliente. Il team è costituito da professionisti altamente qualificati nei settori cardine della strategia digitale, in grado di comunicare con il cliente, comprenderne le necessità e trasformarle in soluzioni che funzionano.

“La nostra filosofia funziona”-aggiunge Bosnjak-

“questo è dimostrato dalla crescita di fatturato medio annuo del 53% per gli ultimi cinque anni. Anche durante gli anni difficili del lockdown, abbiamo registrato una solida crescita, confermando non solo l’importanza del digitale per le attività al giorno d’oggi, ma anche la professionalità di un team in grado di lavorare in sinergia e con dei chiari obiettivi.

La crescita resta costante e marcata anno dopo anno, riuscendo ad affermarsi come partner professionale e autorevole per i clienti che scelgono di affidarci la strategia digitale e soprattutto con un’apertura al confronto che genera risultati concreti e li trasforma anche in iniziative che pensano al pianeta.

Ogni azienda è chiamata a fare delle scelte, per non restare indietro nella rincorsa alla trasformazione digitale, e per non rimanere esclusi nella transizione ecologica che tutto il mondo sta vivendo. In entrambi i casi, fare una propria agenzia creativa digitale significa fare una scelta che parla di futuro, di fiducia e di crescita rigogliosa, anche al di fuori dello schermo”.