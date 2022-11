La giovane stilista Giulia Giannetta Monteforte, creatrice del brand KimonoLuxury, è stata chiamata dall’Università della Moda come divulgatrice; Kimono è da sempre un Magic Cube, in un caos nel quale Giulia si ritrova e ha creato una collezione Uomo, Donna e Unisex caratterizzata da uno studio attento ai dettagli creando un’atmosfera in bilico tra innocenza e malizia, romanticismo e seduzione

“La divulgazione è un processo estetico ma soprattutto etico”-dice la designer-“la comunicazione, a mio avviso, è fatta di opinioni, scambi, confronti, tutti concetti importantissimi e alla base della creatività, fondamentali per ogni brand desideroso di emergere e qualificarsi”-dice Giulia.

Con Kimono Luxury siamo tutti nello stesso cubo, fuori dalla fabbrica degli stereotipi. L’uomo e la donna si incrociano, si mescolano al di fuori di ogni identità di genere, dal non distingere più dove inizia uno e finisce l’altro, in un continuo gioco di specchi tra classicità avanguardia e se stessi.

Giulia è cresciuta in una famiglia di imprenditori della ristorazione tra Italia e Olanda e sin da piccola aveva una passione, il disegno, poi diventato la sua vera professione.

Cosa significa per un’imprenditrice il valore etico della comunicazione?

La comunicazione è una grande opportunità, ed il mio obiettivo è comunicare un messaggio, contenuti , storie ricordando che la moda non è la vendita di un prodotto , ma ciò che esso rappresenta, raccontandone il messaggio attraverso l’arte tuttotondo .

Il consumatore che sceglie Kimono Luxury al di là della scelta estetica, ne indossa una piccola parte anche eticamente parlando poiché non indossa solo un capo, ma è inconsciamente o volutamente affezionato al messaggio legato ad esso , quindi la presenza fisica dell’acquirente ,essendo tutt’uno con l’abito, ne diventa promotore dello stesso a 360’.

Cos’è per te la social responsability per la tua attività?

È possibilità di comunicare con la verità

Storia, attualità, tradizione, antichità, la moda di Kimono è un melting pot, fatto di apertura mentale su mondo e persone.

La moda uomo della sua collezione è quella più rappresentativa del suo stile, ma per lei non ci sono linee nette che differenziano i capi maschili da quelli femminili, tra blazer e camicie, giacche con fiori e trasparenze.

Seta, broccati, rinascimento e barocco, richiami orientali, giochi di geometrie, donano alla stilista designer un senso di ordine e definizione nel caos della vita e del mondo.

In un mondo che spesso è fatto di categorie e ghettizzazione, quale è il tuo messaggio?

È un inno alla totale libertà di esprimersi ed un invito a giocare ed a conoscere i propri limiti, vedere quante cose possiamo essere , anche negli altri .

Quale sarà il prossimo step a livello imprenditoriale?

Sono una persona scaramantica, ma ho grandi progetti per la Milano Fashion Week, ci saranno tante sorprese