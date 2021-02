JTI Italia, Giuseppina Divono nuova Legal Director

JTI Italia, nominata Giuseppina Divono Legal Director. La giurista arriva dopo una lunga esperienza nel gruppo Huawei e in altre realtà multinazionali.

JTI annuncia la nomina di Giuseppina Divono come nuova Legal Director per l’Italia. Divono arriva in JTI Italia dopo sei anni trascorsi nel gruppo Huawei Device dove - partendo dal ruolo di legal counsel nel 2015 - è diventata dal 2018 Head of Legal per l’Italia e dal 2019 anche per la divisione Portogallo di Huawei Consumer Business Group.

Prima di entrare in Huawei, Divono ha costruito il proprio percorso professionale in uffici legali di importanti aziende multinazionali del settore tecnologico, quali Sony e Cisco Systems. Giuseppina Divono ha assunto il nuovo incarico in JTI da gennaio 2021 e si occuperà di supervisionare tutti gli aspetti legal della entity italiana del Gruppo, fra i maggiori produttori di tabacco al mondo.

“È un onore e una sfida per me assumere la direzione di una funzione aziendale complessa e strategica come quella legal in una realtà così importante e da anni all’avanguardia sui temi del welfare aziendale” ha dichiarato la nuova Legal Director per l’Italia di JTI. “Sono pronta a mettere a servizio le competenze acquisite nelle passate esperienze per contribuire positivamente allo sviluppo del business italiano di JTI.”