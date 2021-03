Leonardo fa boom su Rai1, la fiction convince tutti

Finzione e realtà nel cinema sono vasi comunicanti. Ed è così che nascono i grandi successi che ammiriamo in tv o sul grande schermo. Un esempio? “Leonardo”, prodotto dal colosso Lux vide, ha fatto il pieno di ascolti su Rai1 con uno share stellare del 29%: la prima puntata è stata vista da 7 milioni di persone. Un vero record. “Non era scontato con un prodotto che parla di arte e bellezza”, racconta a RTL1025 l’ad Luca Bernabei. Fiction significa narrazione e quindi vuole dire utilizzare un espediente narrativo che serve per esplorare un personaggio.

L’attore Aidan Turner interpreta Leonardo da Vinci (tra l’altro si racconta che l’attore sia appassionato di pittura e aveva già partecipato, come doppiatore, al film animato Loving Vincent (dedicato a Vincent Van Gogh). Turner interviene in diretta zoom a W l’Italia mentre dipinge. “Sto lavorando a nuovi progetti in Canada poi tornerò in Gran Bretagna”, svela.

Ma l’attenzione su questa nuova serie tv è altissima: stasera una nuova, imperdibile, puntata. “Conoscerete i grandi capolavori di Leonardi, uno ogni puntata. Aveva l’ansia di perfezione perché era stato abbandonato dal padre. La faccia triste di un bambino che a 5 anni viene abbandonato”, racconta Bernabei.

“Tante gente ha saputo molte cose che non sapeva su questo artista: la Gioconda, ad esempio, è un’incompiuta. Non abbiamo inventato più di tanto nel film, ma si tratta di espedienti narrativi per esplorare io personaggio. Ad esempio la storia dell’omicidio inserita nel film, abbiamo studiato 4 anni le drammaturgia di Leonardo. Con quell’espediente narrativo si esplora quel personaggio”, dice l’ad di Lux Vide. “Raccontiamo anche opere che non sono mai venute alla luce, come l’opera del cavallo per il duca di Milano”.