5 titoli Oscar Draghi e Fantastica da esporre in libreria

Amatissime dai giovani e dalle booktoker, le collane ideate e realizzate da Mondadori Oscar Draghi e Oscar Fantastica sono tra le più vendute, ricercate, fotografate e ovviamente lette. Qui vi suggeriamo cinque titoli da avere nella propria libreria.

Abbiamo dedicato in passato diversi speciali alle singole case editrici, mettendone in luce i punti di forza, realizzando alcune interviste e proponendo nuove uscite da acquistare. È però difficile riuscire a fare qualcosa del genere se il soggetto in questione è Mondadori, perché il gruppo pubblica una varietà di collane e di titoli talmente vasta da risultare quasi impossibile selezionare solo cinque libri da consigliare. Abbiamo pertanto deciso di concentrarci su due collane specifiche realizzate da Mondadori: quelle più amate in assoluto, sia per i contenuti che per la grafica accattivante. Volumi da collezione che spesso contengono molte pagine, si presentano con delle cover irresistibili e all’interno nascondono mappe, disegni, illustrazioni; quasi sempre anche i bordi sono colorati riprendendo lo stile della copertina, dando così vita a delle vere e proprie opere d’arte che non è soltanto piacevole leggere, ma anche esporre in libreria.

La prima delle due collane, che molti lettori conosceranno già, è quella degli Oscar Draghi. Forse non saranno comodissimi da portare con sé fuori casa, ma d’altra parte non è per gli spostamenti che sono stati pensati: i Draghi vanno ad abbellire l’arredamento della casa, tanto che le più giovani sfoggiano nelle loro pagine social interi scaffali riservati esclusivamente ad essi. Incentrata sui classici, sui grandi autori senza tempo, ma anche sulla fantascienza e sul fantasy, è ormai una punta di diamante di Mondadori, che ogni mese pubblica qualcosa di nuovo riuscendo sempre a cogliere nel segno. Gli ultimi Draghi apparsi in commercio, con cui abbiamo deciso di aprire questo speciale, sono i due volumi in cui è racchiusa la serie completa de Le cronache lunari di Marissa Meyer, in passato già arrivata in Italia in più libri divisi e ora per la prima volta riunita in due splendidi tomi da collezione.

L’editor Marco Corsi racconta ad Affaritaliani.it: “Gli Oscar Draghi furono lanciati sul mercato nel 2012 e il loro nome rimanda all’immaginario di George R.R. Martin: i suoi Libri delle Cronache del ghiaccio e del fuoco furono infatti i primi titoli ad essere pubblicati in questa veste, insieme ai Cicli di Shannara di Terry Brooks. Grande formato, un impiego di materiali cartografici variegati per le copertine (le prime, appunto, ricordavano la famigerata “pelle di drago” che ne ha decretato il nome) e soprattutto l’unicità di libri divenuti iconici per il pubblico. Non solo fantasy, benché la collana sia stata battezzata sotto questa stella, ma una fantasmagoria di generi afferibili a un universo non omogeneo di lettori, che spazia dalla fantascienza “tradizionale” (come nel caso di Asimov, Herbert e Clarke: i padri fondatori) alle emozioni adrenaliniche della saga Hunger Games di Suzanne Collins e alle amatissime serie di Sarah J. Maas. Edizioni talora illustrate dai migliori grafici sulla scena internazionale e spesso arricchite di contributi extra d’autore, illustrazioni e fan-art.

Queste sono le caratteristiche che contraddistinguono anche le riedizioni dei “classici” Notre Dame de Paris di Victor Hugo, Il mondo nuovo di Aldous Huxley, La saga di Terramare di Ursula K. Le Guin o L’ombra del vento di Carlos Ruiz Zafón. Tra i volumi più simbolici ci sono certamente il Necronomicon e I miti di Cthulhu del grande Howard Phillips Lovecraft, che nella sua nuova foggia terrorizza e affascina ancora di più; si tratta di edizioni preziose anche per il lavoro editoriale che racchiudono: nuove traduzioni, prefazioni e curatele che accompagnano i testi e guidano il lettore nell’immersione totale fra le pagine dei loro autori più amati. Ogni volume, ovviamente, costituisce una storia a sé, ma la preparazione spesso dura anni, data la complessità editoriale e l’alta foliazione. Ad oggi sono stati pubblicati oltre 130 titoli. Il più eccentrico? Se si considera il cortocircuito fra confezione e contenuto La divina trilogia di Dante Alighieri. Scegliamo i titoli da pubblicare in questa collana senza preclusioni, senza preconcetti, con un certo gusto per la sfida, ma soprattutto con l’intenzione di accondiscendere il desiderio di un pubblico che apprezza e ama queste preziose edizioni da collezione”.