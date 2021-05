Billie Eilish, il 1° libro: "C'è tutta la mia vita in foto e la regalo ai fan"

Billie Eilish pubblica il primo libro: Billie Eilish

Billie ha scelto di raccontarsi attraverso una raccolta di oltre 500 immagini “private” quasi tutte inedite, da lei personalmente selezionate e commentate, in un viaggio nel tempo che inizia con gli scatti domestici di un’infanzia piena di presagi e prosegue ancora oggi, in famiglia, sul palco, in tour, in streaming – ogni nuovo giorno all’insegna della musica, circondata dal devoto affetto di legioni di fan che lei ricambia con altrettanto calore.

Questo elegante volume illustrato è il degno ritratto dell’artista: pagina dopo pagina scopriamo passioni e segreti, la routine quotidiana e il sodalizio con il fratello, il culto per la musica e la danza, l’amore incondizionato per la famiglia e la gratitudine per la crew, tutti i dettagli che hanno trasformato una ribelle dal talento musicale smisurato, un’attivista dei sentimenti empaticamente connessa alla sua generazione in un’icona globale, un’ispirazione per i suoi coetanei e i loro genitori.

Billie Eilish, biografia

Billie Eilish è diventata una star con il singolo Ocean Eyes del 2015. Nel 2019 il suo album When We All Fall Asleep, Where Do We Go? raggiunge la prima posizione nella Billboard chart 200 degli Stati Uniti e in altri 17 Paesi, diventando l’album più ascoltato dell’anno. When We All Fall Asleep, Where Do We Go? era stato interamente scritto, prodotto e registrato da Billie e dal fratello Finneas a Los Angeles nella loro casa. Tra i riconoscimenti più importanti di Billie spiccano ben 6 Guiness World Record, 5 Grammy Awards, 3 Billboard Music Awards e un Brit. I recenti successi musicali My Future, Therefore I am e No time to die, quest’ultimo è inoltre la theme song del nuovo film di 007, confermano il suo incredibile talento.